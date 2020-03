Journée internationale des femmes : trois Fransaskoises font l'état des lieux

Des millions de personnes descendent dans les rues aujourd’hui pour célébrer la Journée internationale des femmes, mais aussi pour dénoncer les injustices qui persistent en matière de droits et d’égalité. En Saskatchewan, trois Fransaskoises ont accepté de partager leur histoire et leur vision des choses.

Andréa Perrault

La députée communautaire de l'Assemblée communautaire fransakoise, en Saskatchewan, Andréa Perrault. Photo : Radio-Canada

Née à Zénon Park dans une famille de 8 — dont 7 sont des filles — Andréa Perrault s’est rapidement fait une place dans la communauté par son implication. Elle porte aujourd’hui plusieurs chapeaux : elle est coordonnatrice de projet pour l’Association jeunesse fransaskoise ( AJFAssociation jeunesse fransaskoise ) et députée communautaire de l’Assemblée communautaire fransaskoise ( ACFAssemblée communautaire fransaskoise ) de Saskatoon.

Lorsqu’on lui demande ce que le 8 mars représente, Andréa affirme qu’il s’agit d’un moment pour « célébrer le progrès qu’on a fait comme femme, mais aussi tout le chemin qu’il nous reste à faire ».

Si on n’a pas une journée pour célébrer [les femmes] et prendre le temps d’y accorder notre attention, le progrès ne va pas se faire. C'est pourquoi il est important d’avoir une journée dédiée aux personnes qui ont été désavantagées à un point ou à un autre. Andréa Perrault, coordonnatrice de projet pour l'AJF et députée communautaire pour l'ACF

Dans la province, Andréa admet que le travail à faire en matière d’égalité est surtout « racial et culturel ».

« Je pense qu’en ce moment, on a besoin de supporter les femmes issues des peuples autochtones, celles qui disparaissent et se font assassiner et celles qui subissent encore du racisme », souligne-t-elle.

De façon plus générale, les stéréotypes associés au genre demeurent un défi sur lequel « on doit se pencher », estime la Fransaskoise.

Dans les sports, dans les choses plus physiques, on pense rarement aux femmes, mais c’est quand même un intérêt qu’elles ont. Si on a besoin de déménager des choses, des objets lourds, on demande toujours aux garçons de le faire, mais les femmes sont aussi capables que les gars. Andréa Perrault, coordonnatrice de projet pour l'AJF et députée communautaire pour l'ACF

Être une femme francophile en milieu minoritaire l’a-t-elle déjà pénalisé? Non, assure-t-elle. « Je pense que la communauté fransaskoise a une bonne ouverture envers les femmes. J’ai pu avoir plusieurs emplois et on me demande souvent de m’impliquer, donc je ne me suis jamais sentie défavorisée à cause de mon sexe », note Andréa.

Mélanie Gareau

Mélanie Gareau enseigne à l'école St-Isidore de Bellevue. Photo : Radio-Canada

Mère de trois enfants, dont deux filles de 6 et 10 ans, Mélanie enseigne à l’école St-Isidore de Bellevue. Elle est également impliquée au centre éducatif de la municipalité.

Selon Mélanie, le progrès le plus notable des femmes est sur le plan professionnel.

J’aime voir que les femmes travaillent, qu’elles peuvent explorer différents domaines et qu’elles sont impliquées. Pour moi c’est important de sortir de la maison et de travailler, et j’apprécie qu’on en soit là dans la société. Mélanie Gareau, enseignante à l'école St-Isidore

À ses deux filles, Mélanie veut leur dire qu’elles doivent « s’assumer, poursuivre leur rêve et ne pas se limiter ».

Sanjana Amaroo

Sanjana Amaroo est membre fondatrice de l'Association mauricienne de la Saskatchewan et membre du conseil d'administration d'Heritage Mauritius du Canada. Photo : Radio-Canada

D'origine mauricienne, Sanjana Amaroo est arrivée en Saskatchewan il y a quatre ans. Elle est l’une des membres fondatrices de l’Association mauricienne de la Saskatchewan et membre du conseil d’administration d’Heritage Mauritius du Canada. Elle s’est impliquée avec l’Assemblée communautaire fransaskoise ( ACFAssemblée communautaire fransaskoise ) pendant trois ans. Elle travaille actuellement au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan ( CÉCSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan ).

Sanjana reconnaît qu’elle a connu « beaucoup de difficultés » en arrivant au pays, et elle affirme qu’elle continue aujourd’hui « de lutter » contre ces obstacles.

Voilà d’ailleurs l’essence de sa réflexion : les femmes doivent être fières, s’assumer et foncer.

Il y avait autrefois de la dominance entre les hommes et les femmes, on n’était pas réellement considéré comme des personnes qualifiées professionnellement, mais avec les opportunités qui se présentent à nous aujourd’hui, les femmes peuvent avoir une carrière et vivre seules. Sanjana Amaroo, chargée de projets au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan

Sanjana salue cette émancipation, mais dit que les défis pour les femmes dans la province restent encore concrets. Bien qu’elle n’en rencontre pas quotidiennement, elle explique avoir entendu des histoires d’amies et de collègues qui « font face à des embûches pour obtenir un poste de gestionnaire ». Les barrières sont donc dans le milieu professionnel, dit-elle.

« Il faut sensibiliser les patrons pour qu’ils donnent plus de postes d’importance à des femmes. Il en manque dans la hiérarchie, dans les entreprises, je peux le voir et le sentir », déplore Sanjana.