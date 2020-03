Moins de chutes sur la neige ou la glace que l'hiver dernier

Les chutes sur la neige ou la glace à Montréal et à Laval ont fait moins de victimes depuis décembre, comparativement à la même période l'an dernier, selon Urgences-santé.

Les ambulanciers d'Urgences-santé ont répondu à 1823 appels à cet effet depuis le 1er décembre, ce qui représente une baisse de 17 % par rapport à la même période en 2018-2019. Urgences-santé avait alors reçu 2205 appels.

Si cette période de l'année est réputée pour être propice aux accidents chez les piétons, c'est parce que janvier et février sont souvent marqués par un mélange de neige et de pluie, des phénomènes qui rendent la chaussée plus dangereuse, explique Benoît Garneau, porte-parole d'Urgences-santé.

Mais les gens ne tombent pas seulement sur des trottoirs glissants, rappelle le porte-parole d'Urgences-santé. Ça se produit partout : dans les entrées de garage, les stationnements [résidentiels], les stationnements de centres commerciaux, les escaliers des domiciles ou ailleurs , énumère M. Garneau.

Les piétons qui requièrent un déplacement par ambulance sont souvent ceux qui se sont blessés aux épaules, aux bras et aux poignets en essayant de se protéger pendant leur chute.

Une cinquantaine de personnes ont d'ailleurs réclamé un dédommagement à la Ville de Montréal depuis le début de l'année. Aucune n'en a toutefois obtenu, selon le dernier bilan.

L'an dernier, la Ville a ouvert plus de 300 dossiers, mais a dédommagé seulement 5 personnes, qui ont reçu en moyenne près d'un millier de dollars chacune.

Avec les informations de Benoît Chapdelaine