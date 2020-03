La valeur de revente des Android chute plus rapidement que celle des iPhone

Si les fanatiques d’Android et d’iPhone se disputent depuis des années pour savoir quel système d’exploitation est le meilleur, un nouveau rapport du site spécialisé en échange de téléphones cellulaires BankMyCell vient ajouter un argument de taille au camp pro-Apple : les iPhone conserveraient leur valeur bien plus longtemps que les appareils Android.

Selon le document, un téléphone Android perdrait deux fois plus de valeur qu’un iPhone après un an sur le marché. En 12 mois, un iPhone perd en moyenne 23,45 % de sa valeur alors qu’un appareil Android en perd 45,18 %. Au bout de deux ans, cette proportion grimpe à 45,46 % pour les iPhone et à 71,41 % pour les téléphones Android.

Pour arriver à ces résultats, BankMyCall a amassé des données sur les prix de revente de plus de 300 modèles de téléphone auprès de multiples revendeurs connus en 2019.

Bien sûr, les téléphones Android ne sont pas tous créés égaux. Certaines marques conservent leur valeur mieux que d’autres, mais aucune d’entre elles ne surpasse Apple.

Voici la dépréciation moyenne des grandes marques après un an, selon le rapport :

De tous les téléphones Android, les Nokia conservent le mieux leur valeur (- 27,68 %), tandis que les Motorola sont de loin les pires (- 59,41 %). Photo : BankMyCell

Les iPhone sont d’ailleurs connus pour recevoir des mises à jour de leur système d’exploitation durant au moins 5 ans après leur sortie, alors que la plupart des fabricants de téléphones Android n’offrent des mises à jour que pendant 2 ou 3 ans.