Tests physiques de l’armée : des femmes tentent l’expérience

L’activité s’est déroulée dans le cadre de la journée « Les Forces au féminin », un clin d’oeil à la Journée internationale des femmes qui aura lieu le 8 mars.

Les participantes ont donc pu évaluer leur condition physique à travers les différents exercices qui leur étaient proposés. Ça fait plusieurs années que j’aimerais m’enrôler puis je ne le fais pas alors je me suis dit que c’était une bonne opportunité de l’essayer , indique Nathalie Gauthier.

Les Forces armées canadiennes souhaitent atteindre 25 % de femmes au sein de leur personnel. Les choses se passent bien, selon le commandant du centre de recrutement de Chicoutimi, Junior Caron.