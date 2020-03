Une journée dans la vie d'un nouveau joueur de hockey professionnel

Le gardien de but franco-albertain Zachary Sawchenko s’apprête à terminer sa première saison comme joueur de hockey professionnel. Après des séjours à Orlando en Floride et Allen au Texas, il est maintenant installé à San José et porte les couleurs du Barracuda, le club-école des Sharks dans la LNH.

Installé est un bien grand mot. Depuis son rappel par le Barracuda, le 30 décembre, Zachary occupe une chambre d’hôtel au centre-ville. Une chambre qu’il doit partager avec un coéquipier et qu’il doit quitter, chaque fois que son équipe dispute un match sur la route.

Quand on part, je dois aller mener mes choses à la réception. Quand on revient, on me donne une nouvelle chambre et je peux me réinstaller. Zachary Sawchenko, gardien, Barracuda de San José

Mince consolation, il n’a pas à payer pour sa chambre. Comme il n’a pas amorcé la saison avec le Barracuda, c’est l’organisation qui paie pour son logement.

Une journée dans la vie d’un joueur de hockey

Tous les jours, ou presque, Zachary doit se rendre à un entraînement sur la glace. Les jours de matchs, les entraînements sont légers et se déroulent au SAP Centre, le domicile du Barracuda et des Sharks. Les jours où il n’y a pas de match, les entraînements sont plus intenses et ont lieu au Centre Solar4America, un complexe qui comprend quatre patinoires et qui en comptera bientôt six.

Avant les entraînements, de la nourriture est offerte aux joueurs, Zachary prend donc habituellement son petit déjeuner avec d’autres membres de l’équipe.

Une fois l’entraînement terminé, Zachary retourne « chez lui ».

Zachary Sawchenko terminera cet été son baccalauréat en commerce à l'Université de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

La plupart du temps, il passe une bonne partie de l’après-midi et de la soirée à jouer à des jeux vidéo.

J’adore jouer à des jeux vidéo en ligne avec mes amis de l’Alberta et de la Saskatchewan. C’est ce qui me permet de relaxer et de penser à autre chose qu’au hockey.

S’il est dans sa chambre et qu’il ne joue pas, il étudie. Il ne lui manque que cinq cours pour obtenir son baccalauréat en commerce. Il est inscrit à trois cours cette session-ci et il compte terminer cet été.

Découvrir San José et les environs

Heureusement pour le gardien originaire de Calgary, il n’est pas confiné à sa chambre d’hôtel. En deux mois, il a eu la chance de découvrir le centre-ville de San José.

Il doit bien y avoir une centaine de restaurants au centre-ville et je crois que je les ai tous essayés , mentionne le hockeyeur de 22 ans.

À ses 12 premiers matchs avec le Barracuda, la fiche de Sawchenko est de cinq victoires, quatre défaites et deux défaites en prolongation. Photo : Barracuda de San José / Kavin Mistry

Avec le Barracuda, Zachary a la chance d’évoluer avec des joueurs qu’il connaît bien. Noah Gregor, Jayden Halbgewachs et Tristan Langan sont tous d’ex-coéquipiers des Warriors de Moose Jaw.

Noah et Jayden ont des voitures, ce qui permet au quatuor de sortir de la ville à l’occasion. Les quatre amis aiment jouer au golf et le climat de la Californie leur permet de jouer, peu importe le temps de l’année.

Pas de sieste

De nombreux joueurs de hockey aiment bien faire une sieste l’après-midi avant un match, ce n’est pas le cas de Zachary.

Si je fais une sieste, j’ai besoin de trois ou quatre heures pour m’endormir après un match, alors je préfère ne pas dormir l’après-midi. Zachary Sawchenko, gardien, Barracuda de San José

La saison du Barracuda prendra fin le 11 avril. Avec encore 16 matchs à jouer, l’équipe se retrouve à 20 points d’une place en séries, il serait donc très surprenant de voir San José prendre part aux séries éliminatoires.

Zachary prévoit passer la saison morte à Edmonton, où il prendra quelques semaines de repos avant de reprendre l’entraînement. Son contrat avec l’organisation des Sharks est valide pour une autre saison.