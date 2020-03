Coronavirus : Washington lève les tarifs douaniers sur les masques faits en Chine

Plusieurs de ces allègements semblent avoir été consentis rapidement, dans la foulée de la propagation du coronavirus; la plupart des demandes approuvées l'ont été un mois seulement après l'échéance du 31 janvier.

D'autres demandes similaires attendent d'être traitées depuis des mois. Chez Apple, par exemple, qui fabrique bon nombre de ses produits en Chine, on attend toujours une décision en lien avec des documents remis au plus tard le 31 octobre.

Bon nombre de produits médicaux auxquels ont été ajoutés des tarifs à l'importation faisaient partie des biens visés par une quatrième ronde de sanctions tarifaires imposées par Washington à Pékin, le 1er septembre dernier, dans le cadre des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis.

Trump débloque des fonds

Le président américain Donald Trump a par ailleurs approuvé vendredi un projet de loi allouant 8,3 milliards de dollars américains pour renforcer les capacités de détection du coronavirus et financer d'autres mesures pour contenir une épidémie qui a jusqu'à maintenant touché quelque 100 000 personnes à l'échelle mondiale.

L'augmentation du nombre de tests est considérée comme cruciale pour ralentir la dissémination de la maladie respiratoire aux États-Unis, où l'on recensait 14 décès, vendredi matin, et plus de 230 cas de contamination dans au moins 17 États. À l'échelle de la planète, la maladie a tué plus de 3400 personnes, dont une grande majorité en Chine, pays où l'épidémie a été détectée pour la première fois.

Nous nous en sortons très bien , a affirmé le président. Mais c'est une maladie qui est passée sous le radar... Elle est sortie de nulle part, mais nous nous en chargeons.

Le président américain, accompagné de son secrétaire à la Santé, Alex Azar, a autorisé des fonds de 8,3 milliards pour la lutte contre le coronavirus. Photo : Reuters / Carlos Barria

M. Trump a également indiqué s'être entretenu avec le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, à propos d'un navire de croisière, le Princess Cruises, à qui l'on a interdit d'accoster à San Francisco, après qu'au moins 35 personnes y eurent développé des symptômes grippaux. Au moins deux cas de contamination au coronavirus y ont été confirmés.

Le navire compte 237 Canadiens à son bord; 230 passagers et 7 membres d'équipage.

Le locataire de la Maison-Blanche doit aussi visiter le siège des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) à Atlanta, vendredi après-midi.

Parmi les sommes prévues dans le projet de loi de vendredi, plus de 3 milliards seront consacrés à la recherche et au développement de vaccins, de kits de test et de traitements. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin contre la maladie COVID-19, qui s'est répandue dans environ 90 pays et territoires.

Le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, qui était présent lors de la signature du projet de loi par le président, a indiqué que les CDC avaient déjà distribué 75 000 kits de test dans divers laboratoires publics des États-Unis. Il a ajouté qu'un fournisseur privé travaillant avec l'agence fédérale allait expédier 400 000 autres kits dans les hôpitaux privés et d'autres laboratoires américains.

Nous sommes dans les temps , a affirmé M. Azar.

Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a reconnu que des problèmes avaient ralenti la distribution des kits de test, mais a soutenu que la distribution se déroulait bien, dans l'ensemble.

De son côté, le vice-président américain Mike Pence, chargé de la lutte contre le coronavirus par le président, a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas suffisamment de kits pour répondre à la demande anticipée. M. Pence doit s'adresser aux médias vendredi après-midi.

Vendredi, l'hôpital américain John Hopkins faisait état d'un total de 245 cas de COVID-19 aux États-Unis.

Télétravail chez Apple et université fermée

Le géant technologique Apple a demandé à environ 12 000 de ses employés de la région de la Silicon Valley, en Californie, de travailler de la maison, « par précaution », a fait savoir un porte-parole, vendredi.

Des responsables du comté de Santa Clara, où se trouve le siège social d'Apple, ont déjà demandé à d'autres grands employeurs de la région d'envisager le télétravail et des techniques pour limiter les contacts.

En date de jeudi, cinq cas de contamination au coronavirus avaient été confirmés.

Un peu plus au nord, dans l'État de Washington, l'Université d'État a annoncé, elle aussi vendredi, que ses étudiants suivront leurs cours et passeront leurs examens à distance. Sise à Seattle, l'université accueille 46 étudiants. L'État de la côte ouest américaine est pour l'instant l'épicentre de l'épidémie au pays de l'Oncle Sam, avec 10 des 12 décès recensés.

Les écoles primaires et secondaires des deux districts touchés ont aussi fermé cette semaine pour 14 jours.