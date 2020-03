Le Domaine : la Chambre de commerce de Val-d'Or s'impatiente

D'abord annoncée pour 2020, la reconstruction du Domaine est retardée, notamment en raison de négociations difficiles avec la communauté autochtone du Lac Barrière. Pour Jérémi Fournier, président de la CCVD, ce nouveau délai est inacceptable.

On est extrêmement surpris de cette nouvelle, lance-t-il. C'est un dossier qui a été démarré il y a près de 10 ans. On avait une belle confiance de voir quelque chose se concrétiser cette année. C'est une grande déception d'avoir encore quelques années à attendre.

Jérémi Fournier, président de la Chambre de commerce de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Sécurité et image

Pour la Chambre de commerce de Val-d'Or, l'enjeu principal de ce dossier n'est pas économique, mais bien la sécurité des usagers de la route.

On voit des fermetures de la route presque chaque année, pour la météo ou des accidents. On doit pouvoir avoir accès à des ressources de qualité pour manger, mettre de l'essence ou se reposer. Ailleurs en province, les artères isolées, dont la route de la Baie-James, ont plus de qualité que ce qu’on a présentement. Aussi, ça donne une très mauvaise image de la région pour les gens qui veulent s’établir chez nous.

Le président de la CCVD n'a pas voulu commenter les causes du retard. On ne dénonce pas tant les causes, mais c'est un résultat qu’on attend, précise-t-il. Toutes les parties impliquées doivent prendre les moyens nécessaires pour résoudre le problème le plus rapidement possible , dit-il.

Il est certain que le ministre Dufour va être un acteur important, mais d’autres ministères doivent se concerter. On comprend qu'il y a certains délais, mais on veut au moins voir la lumière au bout du tunnel avec le début de certains travaux pour battre l'échéance de 2023, qui ne nous semble pas vraiment optimiste , ajoute M. Fournier.

Rappelons que le restaurant Le Domaine a fermé ses portes définitivement en octobre dernier. La Sépaq, propriétaire du Domaine, a mis en place des solutions temporaires, c'est-à-dire un bloc sanitaire pour que les automobilistes aient accès à des toilettes.