Un avocat de Moncton sommé de comparaître pour nudité et désordre public

Le président sortant du Barreau du Nouveau-Brunswick et avocat bien connu de la région du Grand Moncton, Christian Michaud, est appelé à comparaître en Cour provinciale pour s’être promené nu en causant du tapage dans son voisinage.

Dans une dénonciation obtenue par Radio-Canada Acadie et déposée à la Cour provinciale de Moncton le 21 février, on reproche aussi à Me Michaud d’avoir rendu volontairement un véhicule de police inopérant ou inefficace .

Les faits reprochés à l’avocat de Moncton remontent au 22 septembre 2019, date à laquelle Me Michaud reconnaît s’être promené nu dans son quartier.

Oui, j’étais nu. Je me promenais nu dans mon quartier parce que j’ai perdu la carte. Christian Michaud, avocat

Il attribue cette situation à une erreur lors de sa cueillette de champignons. Il pensait ramasser des trompettes de la mort. Or, il aurait cueilli et consommé une autre espèce qui l’aurait entraîné à agir de la sorte.

Malheureusement, c’est embarrassant. J’ai été dans une situation où j’ai cru manger des trompettes de la mort [...] Donc, éventuellement j’ai perdu complètement la tête parce que c’était un hallucinogène très fort , explique-t-il.

Sa conjointe aurait ensuite composé le 911 demandant une ambulance. Selon lui, ce sont plutôt des policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada qui ont répondu à l’appel. Les policiers ont procédé à son arrestation et l’ont placé sur la banquette arrière de l'auto-patrouille. C’est à ce moment qu’il aurait rendu inopérant ou inefficace le véhicule de police.

J’ai fait pipi dans le véhicule de police parce qu’on m’avait mis des menottes au lieu de me mettre dans l’ambulance et aller me faire traiter à l’hôpital , fulmine-t-il.

Christian Michaud a été impliqué dans des causes très médiatisées au cours des dernières années. Il a aussi été membre du Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton pendant deux ans. Il avait remis sa démission en 2016.

Me Michaud doit comparaître en Cour provinciale à Moncton le 20 mars.

Ça m’attriste parce que ma réputation, elle est ce qu’elle est, et ce qui m’est arrivé peut arriver à n’importe qui , déplore-t-il.

Christian Michaud affirme avoir retenu les services d’un avocat de Saint-Jean pour le représenter dans cette affaire.

Le Barreau du Nouveau-Brunswick indique qu’il laissera les procédures suivre leur cours avant de se prononcer.