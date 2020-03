Les organismes de Sudbury et de Manitoulin conviés à une rencontre sur le coronavirus

Santé publique Sudbury et districts invite les organismes des districts de Sudbury et de Manitoulin à un atelier de planification de la réaction au coronavirus.

L'objectif est de consolider les liens entre les partenaires communautaires afin de préparer une réaction concertée si le COVID-19 venait à être propagé dans la communauté.

La rencontre se tiendra le lundi 9 mars en journée au centre Lionel E. Lalonde, dans le quartier Azilda à Sudbury.

L'unité de santé publique met déjà à jour son plan de réaction à la pandémie dans le nord.

L'hôpital Horizon Santé Nord serait la pièce maîtresse de ce plan : le personnel médical devrait gérer un niveau accru de patients dans un établissement de santé déjà plein à craquer.

La Santé publique de Sudbury et du district révise son plan de pandémie en collaboration avec les autres partenaires en santé dont Horizon Santé-Nord. Photo : CBC/Casey Stranges

Il s'agirait de réduire le fardeau sur le système de santé, en déviant les cas moins graves pour libérer le département des urgences pour ceux qui ont des besoins de santé plus pressants, et qui ont besoin d'être traités dans un hôpital, dit la docteure Ariella Zbar, de Santé publique Sudbury et districts.

Quant au public en général, elle recommande de s'assurer que les trousses d'urgence soient à jour et de suivre les habitudes d'hygiènes, telles que se laver les mains, ne pas toucher son visage et rester à la maison lorsqu'on est malade.

Avec les informations de Zacharie Routhier et CBC