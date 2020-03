Coronavirus : des cafés de Winnipeg n'interdisent pas les tasses réutilisables

Starbucks, Second Cup, Tim Hortons et Bulk Barn ont annoncé cette semaine qu'ils n'accepteront plus les contenants réutilisables. D'après ces entreprises, cette mesure tempotaire a pour but de limiter la propagation du coronavirus.

À Winnipeg, certains propriétaires de cafés disent comprendre cette décision, mais ne comptent pas emboîter le pas aux grandes chaînes.

Le gérant et copropriétaire de Café Postal, dans le quartier de Saint-Boniface, pense que cette mesure peut se justifier. Starbucks est par exemple présente partout dans le monde, y compris dans des zones plus affectées. Donc, c'est compréhensible , estime Louis Levesque Côté.

Le Café Postal est un commerce populaire dans Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Gil Rowan

Il doute cependant qu'une telle précaution contribue à ralentir la propagation du virus.

Aucune mesure spécifique n'a été mise en place au Café Postal, dit-il, mais la vigilance est de mise. On fait toujours attention. On se lave les mains, on désinfecte notre machine de paiement par carte bancaire assez souvent et pour les tasses, on les lave toujours à l'eau chaude , note-t-il.

Katrina Tessier, propriétaire de Scout Coffee and Tea à Winnipeg, juge excessive l'interdiction des tasses réutilisables. Elle ne pense pas que cela constitue une avancée. Elle dit que dans son café, en général les tasses réutilisables des clients ne sont pas en contact avec son équipement.

Starbucks encourage habituellement ses clients à apporter leurs propres tasses à café, mais le coronavirus incite l'entreprise à repenser cette politique. Photo : Radio-Canada / Micki Cowan

Elle a d'autant plus du mal à comprendre cette mesure qu'il y a encore peu de temps, la chaîne Starbucks, par exemple, encourageait ses clients à privilégier les contenants réutilisables.

Katrina Tessier dit n'avoir mis en place aucune mesure de précaution supplémentaire en raison du coronavirus. Elle pense que maintenir les lieux propres demeure un moyen efficace d'éviter la propagation de l'épidémie.

Selon elle, l'une des solutions serait aussi de rester à la maison lorsqu'on est malade et d'éviter les endroits publics.

Cette mesure est-elle vraiment efficace?

Le docteur Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste à l'Hôpital Saint-Boniface, pense que l'interdiction des tasses réutililsables n'est pas vraiment nécessaire.

Les contenants réutilisables ne sont pas pris en considération dans la transmission des virus, en général parce qu'on les lave avant leur utilisation. Le risque de transmission du coronavirus d'une personne à une autre en passant à côté de quelqu'un et en restant très près de lui est beaucoup plus grand que le risque de transmission par le biais d'un contenant , dit-il.

Starbucks encourageait les tasses de café réutilisables pour des raisons environnementales. Photo : PHOTO : RADIO-CANADA / LORENDA REDDEKOPP

Il affirme que la transmission du COVID-19 se fait par de petites particules qu'on aspire par la bouche ou le nez, ou qu'on touche avec les mains et qu'on porte par la suite à la bouche ou aux yeux.

Il faut être à environ deux mètres ou moins de quelqu'un pour contracter le virus , souligne le docteur Philippe Lagacé-Wiens.

Toutefois, il dit qu'il est théoriquement possible de transmettre le virus par le biais d'un contenant si la personne a bu dans une bouteille ou une tasse qu'elle donne directement à une autre personne.