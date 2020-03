L'ajout de ressources en immigration demandé par Maxime Blanchette-Joncas

Le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, demande plus de ressources et la création d'un ombudsman au ministère de l'Immigration. Il joint ainsi sa voix à celles de plusieurs autres députés fédéraux qui rapportent une multiplication des plaintes liées à l'immigration dans leurs bureaux et réclament des changements.