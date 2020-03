Une Rouynorandienne voit un prêt automobile de 50 000 $ fait en son nom

Stéphanie Sylvestre ne s'attendait pas à se retrouver dans une telle situation. Il y a environ six mois, elle s'est aperçue qu'une personne avait acheté un VUS d'une valeur de 50 000 $ à son nom, dans un concessionnaire de Laval.

La fraudeuse en question a usurpé son identité, se faisant faire un faux permis de conduire afin d'obtenir la voiture. Si aujourd'hui la voiture a été retrouvée et si l'aspect financier du problème semble sous contrôle, la fraudeuse, elle, court toujours, tandis que la fraudée doit encore faire des pieds et des mains afin que la situation revienne à la normale.

La banque, qui avait accepté le prêt, reconnaît aujourd'hui qu'il s'agit d'une fraude. Le prêt est cependant toujours à son nom et comme elle ne fait pas les paiements, elle reçoit des avis de recouvrement, ce qui est désastreux pour sa cote de crédit.

L'institution financière, c'est une grosse boîte, donc même si la personne à qui je parle me dit que je ne suis pas tenue responsable, je reçois quand même des lettres qui disent que mon paiement n'est pas fait. Les gens de la boîte ne se parlent pas tous , précise-t-elle.

Je suis un peu à la merci de tout ça et j'ai l'impression que les gens ne sont pas préparés à ça. Je me suis butée à plusieurs obstacles. Je parle seulement de la fois où j'ai reçu les papiers d'assurances à la maison je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je dois les annuler? Si la personne qui a la voiture fait un accident avec la voiture qui est à mon nom, est-ce que je vais être responsable et avoir plus de problèmes? , s'interroge-t-elle.

Si je voulais négocier un contrat de cellulaire, j'aurais sûrement besoin d'un endosseur. Stéphanie Sylvestre, victime d'une fraude

Stéphanie Sylvestre affirme néanmoins être zen avec la situation et croit qu'elle gère bien son dossier. Elle admet cependant que ça peut être difficile par moments.

Ça peut-être très stressant, parce que c'est beaucoup de démarches et beaucoup de temps. Déjà, le financement a été fait dans une institution que nous n'avons pas dans la région, donc j'ai dû me déplacer dans une autre ville qui était à une heure et demie de route, mais c'est quand même l'équivalent d'une journée au travail que j'ai dû sacrifier à ce moment parce que la banque ne pouvait pas m'authentifier au téléphone.

En plus, je dois parfois attendre une heure et demie au téléphone lorsque j'appelle Équifax, Transunion ou encore les institutions financières, donc pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup ce milieu, ça peut générer beaucoup de stress , dit celle qui a été l'employée d'une institution bancaire.

Avec mon emploi de bureau, ce n'est pas trop grave si je suis en attente pendant une heure et demie, parce que je peux travailler, mais ce n'est pas tout le monde qui aurait cette possibilité.