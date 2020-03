Relance possible de la station de ski Val-Neigette?

Les planchistes et les skieurs pourront-ils dévaler les pentes de Val-Neigette dès la prochaine saison? Le propriétaire du centre de ski Val-Neigette, Raynald Dufour, affirme avoir trouvé un partenaire pour relancer les activités du centre fermé depuis janvier 2018.

M. Dufour affirme être sur le point de signer une entente avec un entrepreneur de la région qui préfère demeurer anonyme pour le moment.

Le projet, qui n’a pas encore été entériné par contrat, dit-il, consiste à lui louer l'ensemble des terrains et des installations de la montagne située à moins de 20 minutes du centre-ville de Rimouski.

M. Dufour affirme que le nouvel exploitant a l'intention de relancer les activités de ski de jours et de soir dès la saison 2020-2021.

Raynald Dufour précise que l’ensemble des coûts associés aux opérations sur la montagne comme l'électricité, la réfection de l’infrastructure ou les bris éventuels serait assumé par le sous-traitant.

Par ailleurs, Raynald Dufour affirme s’être lancé dans un autre projet d'envergure : la construction d'un camping directement sur le terrain de Val-Neigette.

L'installation sera complétée d'ici deux ans selon lui et sera prête à accueillir les touristes pour les jeux du Québec d'été en 2022 à Rimouski.

Le septuagénaire souhaite aussi transformer une partie du deuxième étage du chalet principal du centre de ski en 10 lofts destiné à la location de type 30 jours et moins.

Le premier étage serait réservé à l'accueil des skieurs en saison hivernale.

Un nouveau partenaire a été trouvé pour la relance possible des activités à la montagne de Val-Neigette. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le chef de la division des permis et inspections à la Ville de Rimouski, Jean Charest, confirme que Raynald Dufour a effectivement fait une demande de permis en ce sens.

Jean Charest précise que les projets de camping et de lofts locatifs pourront aller de l'avant s'ils sont conformes avec les normes de sécurité et les paramètres environnementaux du ministère de l'Environnement et de la Ville de Rimouski.

Raynald Dufour souhaite commencer la construction des 10 lofts dès cet été. Un échéancier réaliste, selon Jean Charest.

Contacté par Radio-Canada, le conseiller municipal du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, Dave Dumas, a préféré ne pas donner d'entrevue pour le moment.

Il affirme que la communauté de Val-Neigette a été échaudée avec les nombreux projets proposés qui ont finalement avorté.

Il souhaite la meilleure des chances à M. Dufour dans la poursuite de ses projets.