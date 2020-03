COVID-19 : Une entreprise ferme ses bureaux, une première au pays

« Nous enquêtons présentement sur un possible cas de COVID-19 à notre centre de Meadowvale. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour protéger la santé et la sécurité de nos employés et nous travaillons avec Santé publique Ontario pour comprendre le cas et coordonner les prochaines étapes », a délaré par courriel Gillian McArdle, directrice principale, Communications d'entreprise de la RBC.

Il s’agit des premiers bureaux à fermer en raison de l’éclosion de COVID-19 au pays.