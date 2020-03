Ottawa choisit l'entreprise informatique SAP pour remplacer le système de paye Phénix

SAP travaillera avec le gouvernement du Canada à un projet pilote visant à tester une éventuelle solution de RH [ressources humaines] et de paye en fonction des besoins réels du gouvernement en la matière , a indiqué le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans un communiqué.

SAP Canada, basée à Toronto, est une filiale de SAP SE, une entreprise européenne dont le siège social est en Allemagne. Elle conçoit et vend des logiciels, notamment des systèmes de gestion et de maintenance, principalement à destination des entreprises et des institutions.

Cette annonce fait suite à un processus d'évaluation rigoureux entrepris au cours des derniers mois auquel ont pris part trois fournisseurs qualifiés , peut-on aussi lire dans le communiqué.

Trois entreprises — Ceridian, SAP et Workday — étaient en lice depuis juin 2019 pour régler les problèmes liés la paye des fonctionnaires fédéraux.

La Secrétariat du Conseil du Trésor précise toutefois que les trois fournisseurs continueront de faire partie de la liste des fournisseurs qualifiés pour de prochains travaux sur les RHressources humaines et la paye avec le gouvernement .

L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante vers la mise en place d'une solution de nouvelle génération efficace, mieux adaptée à la complexité de la structure des ressources humaines et de la paye du gouvernement fédéral , a fait savoir la ministre du Gouvernement numérique, Joyce Murray, dans une déclaration écrite.

La stabilisation du système de rémunération actuelle, et le soutien des employés tout au long du processus, sont des conditions essentielles pour une transition sans heurts et réussie vers un nouveau système de paye , a souligné pour sa part la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, dans le même communiqué.

Rappelons que selon les chiffres avancés par la vice-présidente nationale exécutive de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard, plus de 200 000 travailleurs ont été touchés de près ou de loin par les ratés de Phénix.

Plus de détails à venir