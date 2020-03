Le travail de moine de Fernando López pour construire l'Atlético Ottawa

J’ai énormément travaillé avec l’équipe de recruteurs de l’Atlético Madrid. Nous commençons à rattraper notre retard , a expliqué López, en entrevue depuis la capitale espagnole. Il espère pouvoir se reposer un peu en famille en fin de semaine.

Le Canada est un immense pays. Il fallait identifier le talent partout sur le territoire et comprendre le niveau de jeu là-bas. C’est un travail colossal en peu de temps , a mentionné le directeur général de la nouvelle formation, qui s’alignera dans la Première ligue canadienne de soccer (CPL).

L’Atlético Ottawa a annoncé la signature de Ben Fisk et de Antoine Coupland, mercredi et jeudi. La mise sous contrat de Malyk Hamilton s’est ajoutée, vendredi. Le club prévoit annoncer un joueur par jour d’ici le début du camp, à Madrid, la semaine prochaine.

Nous cherchons des joueurs rapides, forts et polyvalents, mais aussi de bonnes personnes qui vont adhérer à nos valeurs et notre philosophie. Fernando López, directeur général de l'Atlético Ottawa

La moitié de l’équipe est déjà sous contrat et l’organisation continue de regarder ses options avec quelques joueurs internationaux. L’alignement d’une équipe de la CPLPremière ligue canadienne de soccer peut compter jusqu’à 23 joueurs.

L'Atlético Ottawa a signé Antoine Coupland, de Chelsea. Photo : Radio-Canada / Sylvain Marier

Nous commencerons peut-être le camp sans le maximum de joueurs, mais l’effectif sera complet au début de la saison , a assuré López. À savoir quel genre d’équipe sera sur le terrain de la Place TD cet été, López a soutenu que tout dépendra beaucoup de l’entraîneur Miguel Ángel Ferrer Martínez, connu sous le nom de Mista.

Diego Simeone [l’entraîneur de l’Atlético Madrid] a ses idées pour son équipe et Mista aura les siennes à Ottawa. L’important sera d’avoir une équipe qui jouera avec courage et passion , a affirmé López, soulignant au passage que lui et son entraîneur feront de grands efforts pour parler français et anglais dans le futur.

L'écusson de l'Atlético Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Par ailleurs, les partisans de soccer de la capitale étaient nombreux à espérer que l’ancien joueur du Fury et de l’Impact Maxim Tissot serait le premier joueur annoncé par la nouvelle équipe. Malheureusement, aucune entente n’est encore intervenue entre le Gatinois et l’organisation l'Atlético Ottawa.