L’usine de Résolu à Comtois à Lebel-sur-Quévillon demeure fermée

Quelque 60 travailleurs sont touchés par cette fermeture décrétée le 23 février. Produits forestiers Résolu avait aussi fermé temporairement son usine de Senneterre, mais celle-ci a pu rouvrir lundi, avec ses 117 travailleurs.

On évalue la situation à tous les jours avec nos équipes de logistique, précise Karl Blackburn, directeur des affaires publiques chez Résolu. Quand nous serons en mesure de désengorger le réseau ferroviaire, avec le CN, on pourra avoir de meilleures perspectives avec Comtois. La possibilité de redémarrer Senneterre est grandement due au fait de la garantie du CN de nous fournir un certain nombre de wagons pour expédier nos produits finis, mais aussi la capacité d’utiliser le transport par camion, même si c’est beaucoup plus difficile.

M. Blackburn ajoute que la situation géographique de l’usine de Comtois en lien avec le réseau ferroviaire complique les choses, tout comme la capacité d’assurer un service stable de transport par camion, puisque cette industrie vit aussi une pénurie importante de main-d’oeuvre.

La direction de l'entreprise se dit optimiste de pouvoir maintenir les opérations à Senneterre et rouvrir Comtois avant longtemps.