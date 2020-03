L’Hôpital Victoria de Prince Albert sera finalement agrandi et rénové, annonce Scott Moe

Les travaux sont évalués à plus de 300 millions de dollars par la province et comprennent l’ajout de plusieurs étages à l’établissement, un département des urgences plus imposant, une tour de soins intensifs et une nouvelle section destinée aux patients qui souffrent de problèmes de santé mentale.

Des installations supplémentaires qui serviront aux tests d’imagerie par résonance magnétique seront également ajoutées, en plus d’un héliport.

Le gouvernement, qui financera la totalité des coûts liés aux travaux, estime que ces derniers permettront d'ajouter 69 lits à l’Hôpital Victoria, portant ainsi à 242 le nombre disponible pour les patients.

La province n’a cependant pas précisé à quel moment les nouvelles sections de l’établissement seront prêtes.

Nous allons de l’avant pour répondre aux besoins en soins de santé de la population de Prince Albert et dans le nord [de la Saskatchewan] , a souligné Scott Moe lors d’une conférence de presse à l’Hôpital Victoria en compagnie de nombreux députés provinciaux.

Scott Moe assure aussi que des consultations avec le personnel de l’établissement et les communautés sont en cours afin de prendre en considération leurs besoins tout au long des travaux.

Le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe était à Prince Albert vendredi matin pour annoncer l'agrandissement et les rénovations de l'Hôpital Victoria. Photo : Radio-Canada / Alexis Lalemant

Un investissement attendu à Prince Albert

Le maire de Prince Albert Greg Dionne n’a pas caché sa joie peu de temps après l’annonce de Scott Moe, vendredi matin, indiquant qu’il s’agissait d’une grande journée pour la Ville de Prince Albert .

Pendant sept ans, je me suis démené pour que les habitants de Prince Albert et ceux du nord de la Saskatchewan aient un nouvel hôpital , a-t-il fait savoir tout en remerciant la province pour cet investissement.

Mercredi, le ministre de la Santé de la Saskatchewan Jim Reiter avait mentionné que les habitants de Prince Albert auraient un nouvel hôpital à un coût estimé à plus de 200 millions de dollars.

Il n’avait cependant pas précisé l’ampleur du projet, préférant laisser Scott Moe en faire l’annonce vendredi.

Avec les informations d'Alexis Lalemant