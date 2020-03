Des infirmières de milieu dans certains quartiers de Sherbrooke

Un jour par semaine, les résidents du quartier Jardins-Fleuris et du quartier des Grands-Monts bénéficient des services d’une infirmière de milieu. Un service apprécié dans des secteurs où la clientèle y est plus vulnérable.

Dans un appartement de la rue Jardins-Fleuris, l’infirmière clinicienne rencontre des résidents du quartier pour leur offrir un service en santé personnalisé. La clientèle de ce secteur est souvent réticente à aller consulter dans les diverses cliniques de la ville, même si elle a de nombreux besoins, comme l’explique la chef de l’accès santé au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Julie Laflamme.

« Des fois c'est des questions très techniques comme le transport. Des fois c'est par rapport à leur vécu, des choses qu'ils ont vécu dans le passé et ils ne veulent pas s'adresser aux établissements tels qu'ils les ont connus », ajoute-t-elle.

L'objectif est de créer des liens de confiance avec la communauté. Pour ce faire, l’infirmière clinicienne collabore aussi avec des travailleurs sociaux, des pédiatres et des pharmaciens communautaires déjà en place pour s’assurer que les résidents accèdent à tous les services dont ils ont besoin.

« Elle est proche de nous. On vient ici, on vient la rencontrer, ce n'est pas formel comme dans les bureaux de docteurs, elle est accessible, c'est plus facile de la rencontrer, que d'essayer d'avoir des rendez-vous, surtout que moi je n'ai pas de médecin de famille », lance Sylvie, une des patientes.

Ce service de proximité est rendu possible grâce à un projet-pilote de deux ans financé par l’Ordre des infirmières du Québec. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS espère poursuivre le projet au-delà de la subvention actuelle de 225 000 $.