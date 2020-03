Le NPD souhaite élargir la définition du conflit d’intérêts

Kathleen Ganley a déclaré que son projet de loi empêcherait les politiciens de prendre des décisions qui avantageraient des membres de leur famille, des proches ou des collaborateurs.

Avec ce projet de loi, elle souhaite aussi empêcher les hommes politiques de s'immiscer dans des enquêtes en cours.

Kathleen Ganley dit vouloir lutter contre les problèmes d'ingérence (archives). Photo : CBC

Le projet de loi aurait empêché le gouvernement conservateur de congédier le commissaire aux élections Lorne Gibson, dit Mme Ganley.

Lorne Gibson enquêtait sur la course à la direction du Parti conservateur uni (PCU) de 2017. Il avait imposé plus de 200 000 $ d'amendes à des membres du PCUParti conservateur uni .

Kathleen Ganley raconte qu’elle a commencé à rédiger son projet de loi avant le limogeage de Lorne Gibson parce qu’elle craignait l’ingérence du gouvernement dans son enquête.

Je crois sincèrement que ce qui a été fait par [le premier ministre] Jason Kenney était une attaque envers l'État de droit Kathleen Ganley, porte-parole néo-démocrate en matière de justice

Le projet de loi 202 propose d'élargir la définition de ce que l’on appelle les intérêts privés.

Pour déterminer s’il y a ou non conflit d’intérêts, on prendrait en compte non seulement les potentiels bénéfices financiers, mais aussi les avantages politiques ou personnels.

Le projet de loi prévoit également que le commissaire à l'éthique de l’Alberta ait accès à des documents privilégiés. Il a aussi pour objectif de clarifier à quel moment les hommes politiques devraient se récuser.

Le chargé des relations avec les médias auprès du cabinet du ministre de la Justice Doug Schweitzer, Jonah Mozeson, a déclaré que le gouvernement venait tout juste de consulter ces propositions. Le gouvernement va bien évidemment examiner et étudier le projet de loi comme il le fait pour tout projet de loi d’initiative parlementaire , a souligné M. Mozeson.

Le projet de loi 202 sera déposé le lundi 9 mars.

Trois mois après le congédiement de Lorne Gibson, le directeur général des élections de l'Alberta, Glen Resler, n’a toujours pas embauché de nouveau commissaire aux élections.

Avec les informations de CBC.