Sauvetage avorté pour Air Saguenay

Les employés d’Air Saguenay ne pourront sauver l’entreprise malgré leur démarche pour créer une coopérative et relancer le transporteur de brousse.

Ils ont abandonné leur projet en raison des coûts d’assurance trop élevés. Les négociations étaient pourtant très avancées et les deux parties s’étaient entendues sur le prix de la transaction.

Le propriétaire Jean Tremblay est très déçu de la tournure des événements.

Le président d'Air Saguenay, Jean Tremblay. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Il explique que la compagnie n'est pratiquement plus assurable depuis le dernier accident d'aviation survenu en juillet au Labrador. La tragédie a fait sept victimes et l'hydravion d'Air Saguenay, qui s'est abîmé dans un lac isolé, n’a toujours pas été retrouvé.

D’autres options évaluées

L’entreprise en difficultés financières discute toutefois avec d’autres transporteurs pour qu’ils fassent l’acquisition des actifs de la compagnie.

Jean Tremblay songe à louer la base principale située à Saint-David-de-Falardeau et un appareil pour que des survols de la région puissent encore être effectués. De plus, il est question de vendre des appareils et d’autres bases pour que des liaisons vers le nord du Québec puissent encore être effectuées.

Avec les informations de Louis Martineau