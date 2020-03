Coronavirus : Tim Hortons n'accepte plus les tasses réutilisables

Après Starbucks, au tour de la chaîne Tim Hortons de ne plus accepter jusqu'à nouvel ordre les tasses et les gobelets de café réutilisables, en raison du coronavirus.

Tim Hortons explique avoir pris cette décision non pas à cause d'une consigne de la santé publique, mais à la suite de « commentaires de nos propriétaires de restaurant et de nos invités ».

En tant que chef de file de la restauration au Canada, nous prenons très au sérieux nos responsabilités envers nos invités, nos propriétaires de restaurant et leurs employés , affirme la chaîne dans un communiqué.

Tim Hortons ajoute qu'elle reporte la distribution prévue le 10 mars de 1,8 million de gobelets réutilisables dans le cadre du concours Déroule le rebord.