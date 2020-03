Mise sous tutelle de la DPJ, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS prêt à collaborer

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé cette mise sous tutelle pour une durée indéterminée jeudi quelques heures après avoir été informé d’un nouveau cas de négligence à Granby

« C’est jamais une bonne nouvelle. On en a pris bon acte, on a décidé de le voir comme une aide additionnelle pour réaliser notre plan d’action, pour réaliser les objectifs qu’on s’est fixés » dit la porte-parole du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond.

Selon la porte-parole, il est trop tôt pour connaître l’impact qu’aura cette mise en tutelle pour la DPJ de l’Estrie. « On ne connaît pas le mandaté spécial qui nous sera référé, on ne connaît pas non plus son mandat. »

Depuis le décès de la fillette de Granby au printemps 2019, une restructuration était en cours au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

« On avait déjà nous demandé de l’aide, on avait déjà dit “il faut qu’il se passe quelque chose, il faut qu’on aille chercher une expertise qu’on maîtrise un peu moins dans notre organisation” » explique Mme Émond. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS envisage ce mandataire spécial comme « un cerveau et une paire de bras de plus pour nous aider à aller plus rapidement »

Annie-Andrée Émond a tenu à informer la population que les services continuent d’être offerts. Elle rapporte que plusieurs bénéficiaires de la DPJ Estrie ont appelé la Direction au cours de la journée de jeudi pour s’assurer du maintien des services reçus.

La porte-parole était incapable d’expliquer pourquoi le ministre Lionel Carmant n’avait pas entendu parler du dossier de la fratrie de Granby avant hier. Questionnée sur les raisons pour lesquelles ni le président-directeur-général du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay, ni la Directrice de la protection de la jeunesse, Johanne Fleurant, ne commentaient la situation, la porte-parole a répondu qu’ils étaient en vacances familiales pour la relâche scolaire.