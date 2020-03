Le festival de musique Bloom 2 fait éclore la musique du monde à Sudbury

Au coeur de celle-ci, on retrouve de la musique électronique, du folk, du rock, du hip-hop et de la pop, ainsi qu’une bonne dose de musique du monde.

On veut montrer que la musique du monde, ce n’est pas la musique du passé , explique le directeur artistique du festival Max Merrifield.

Il soulève que si beaucoup d’artistes du festival incorporent des éléments de musique traditionnelle dans leur oeuvre, ils en font quelque chose d’inventif et d'intemporel .

Le soir d’ouverture, la scène du Grand Théâtre accueillera notamment A Tribe Called Red, une force dans la musique autochtone , ainsi que Lido Pimienta, qui propose une musique pop électronique expérimentale vraiment créative , selon le directeur artistique.

On veut que les gens apprennent des autres à travers la musique et l’art

Les organisateurs ont également intégré quelques artistes francophones à la programmation. L’auteur-compositeur-interprète sudburois Édouard Landry ouvrira notamment la soirée de vendredi.

Pour lui, les festivals présentant une brochette d’artistes variés permettent de nourrir sa créativité. Ça me permet de découvrir d’autres artistes, mais aussi m’inspirer des histoires qu’ils racontent ainsi que de leur musique… de faire des connexions , explique-t-il.

En tant qu’artiste, on a des antennes et on capte ce qui se passe

Édouard Landry, auteur-compositeur-interprète