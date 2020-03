Coronavirus : plus de 100 Canadiens refoulés à la frontière américaine

Ces refus découlent de nouvelles règles du gouvernement américain qui interdisent l'entrée au pays à quiconque s'étant récemment rendu en Chine ou en Iran, deux pays fortement touchés par l'épidémie.

Les règles en question s'appliquent aux postes frontaliers terrestres, en plus des douanes installées dans les aéroports, et les Canadiens forment le groupe le plus touché par la mesure visant les frontières terrestres, a précisé Ken Cuccinelli, directeur par intérim des Services américains de citoyenneté et d'immigration.

Au cours d'un témoignage devant le Congrès américain, jeudi, où il s'exprimait sur la réaction du gouvernement américain face à l'épidémie, M. Cuccinelli a précisé que les ressortissants chinois forment le deuxième groupe le plus important parmi ceux qui n'ont pu entrer aux États-Unis.

Contrairement au Canada, qui examine les voyageurs et place les cas les plus à risque en quarantaine, les États-Unis refusent systématiquement d'admettre des voyageurs provenant de certains pays.

Le ministre canadien de la Sécurité publique, Bill Blair, se trouvait d'ailleurs à Washington, jeudi, pour discuter des mesures de précaution mises en place par l'administration de Donald Trump.