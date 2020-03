Coronavirus : fin de la quarantaine à Cornwall pour les 150 anciens passagers du Diamond Princess

Si tout va bien, s'il n'y a pas de signe de maladie, les personnes vont être libérées de la quarantaine et pourront retourner chez elles , annonce le médecin-conseil en santé publique et président-directeur général du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Dr Paul Roumeliotis.

Autobus ou taxis, plusieurs moyens de transport seront à leur disposition en fonction de leur lieu de résidence. Leur famille et leurs proches pourront aussi aller les chercher.

Le Dr Roumeliotis a tenu à préciser qu'aucune personne en quarantaine n'était atteinte par le COVID-19 et donc que la fin de la quarantaine ne mettait personne à risque.

Nous n'avons décelé aucun signe de la maladie. Paul Roumeliotis, médecin-conseil en santé publique

Les passagers canadiens du bateau de croisière Diamond Princess sont arrivés au Centre Nav, le vendredi 21 février (archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Des semaines interminables

Pour Trudy Clement, les 30 jours passés à bord du bateau de croisière Diamond Princess, puis à Cornwall en quarantaine, ont mis sa patience à rude épreuve.

Ayant déjà attendu sur le bateau, on a trouvé ça vraiment long. Aujourd'hui [vendredi], c'est notre 30e jour , soupire-t-elle.

Les deux dernières semaines m'ont semblé interminables, alors j'ai beaucoup plus dormi pour que le temps passe plus vite. Trudy Clement

Habituée à de longues promenades, Trudy Clement a occupé son temps en faisant de longues marches dehors avec de la musique sur les oreilles une fois au Centre Nav.

Elle et son conjoint ont aussi beaucoup regardé la télévision. J'ai écouté en rafale des séries télévisées, Grey's anatomy et This is us [Notre vie] , confie-t-elle.

Une fois de retour chez elle, Mme Clement prévoit de se servir un bon verre de vin et de manger de la cuisine italienne.

« Du stress à gérer »

Le docteur Roumeliotis a reconnu que cette quarantaine avait pu être vécue difficilement au Centre Nav.

Il y a eu un service offert en santé mentale. C'était difficile au début, mais dernièrement ça commençait à mieux aller , constate-t-il.

Selon les chiffres avancés par Dr Roumeliotis, environ 150 personnes ont été mises en quarantaine au Centre Nav, dont 130 étaient d'anciens passagers du Diamond Princess — le paquebot, ancré au port de Yokohama au Japon — et la vingtaine restante était des membres d'équipage de l'avion qui ramenait les passagers.

Les passagers du bateau de croisière Diamond Princess étaient en quarantaine au port Yokohama, au Japon (archives). Photo : AFP / Getty Images / Philip Fong

L'annonce de la venue des passagers du Diamond Princess au Centre Nav le 15 février dernier avait provoqué l'inquiétude de résidents à Cornwall. Et la mairesse, Bernadette Clement, avait déploré le manque d'informations. Elle avait aussi été surprise que le choix du gouvernement fédéral s'arrête sur le Centre Nav, puisque la base militaire de Trenton avait tout d'abord été envisagée, selon elle.

La mairesse se dit désormais soulagée et fière de la tournure des événements. Soulagée parce que les personnes en quarantaine ne sont pas malades, et fière de la façon dont la communauté a agi , souligne-t-elle, tout en reconnaissant qu' il y a eu du stress à gérer .

Mme Clement demande qu'à l'avenir la Ville fasse partie des discussions avec l'ensemble des partenaires et notamment le gouvernement fédéral si une situation semblable venait à se reproduire.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et de Jennifer Chen de CBC