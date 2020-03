La Ville de Winnipeg s'apprête à dévoiler son premier budget pluriannuel

Jeudi, le maire de Winnipeg a tenu un point de presse pour annoncer que le budget d'aujourd'hui devrait donner plus de certitude aux Winnipegois quant aux futures hausses de frais et de taxes. Il affirme aussi que le budget a nécessité des choix difficiles.

La route a été longue pour arriver au premier budget équilibré sur quatre ans , dit le maire Brian Bowman. Il a cependant révélé peu des détails sur le contenu du budget.

Il dit que le budget sera axé sur le transport en commun, la sécurité, les routes, les services communautaires, la canopée urbaine et sur la protection contre les incendies.

Il n’a fourni aucune indication sur la manière dont il allait financer ces priorités alors que tous les chefs de service de la Ville ont reçu la directive de sa part de tenir leurs hausses de dépenses en dessous de 2 %.

Restez à l’écoute. Ce que je peux vous dire c’est qu’il y a eu des choix difficiles , a répondu le maire à une question des journalistes. Il souligne que la Ville était confrontée à un déficit structurel qui augmentait d’année en année.

Un nouveau processus de consultation budgétaire a mené à beaucoup de débats concernant les installations municipales récréatives. À la fin 2019, les fonctionnaires des services municipaux ont annoncé publiquement des compressions potentielles qui seraient la conséquence des limites budgétaires exigées par l’administration.

Plusieurs piscines, bibliothèques, centres communautaires et patinoires pourraient être fermés, si le maire se tient aux options présentées par les fonctionnaires. Plusieurs de ces installations se trouvent à Saint-Boniface, dont les patinoires Maginot et Bertrand.

Le chef de police a indiqué que la limite d’augmentation de son budget de 2 % par an pourrait mener à une réduction des contrôles routiers, de la présence policière au centre-ville et des initiatives communautaires.

Winnipeg Transit pourrait devoir éliminer plusieurs trajets et mettre fin à son service à 0 h 15 plutôt que 1 h 38.

Une pointe pour la province

Auparavant, la Ville de Winnipeg dévoilait des budgets d’un an. C’est la première fois que l’administration tente de présenter un budget de fonctionnement pour les quatre prochaines années.

Brian Bowman en a profité pour envoyer une pointe au premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, qui dévoilera son budget la semaine prochaine.

J’apprécie ce qu'ils font, mais ça fait maintenant des années, et je fais partie des Manitobains qui aimeraient voir la province suivre notre exemple et équilibrer leur budget, ne serait-ce que pour un an, alors que nous en équilibrons quatre , dit-il.

Il demande à la province de créer un plafond pour sa dette pour limiter le montant qu’elle peut emprunter, et de fournir de la certitude de financement à la Ville pour qu’elle sache plusieurs années à l’avance combien elle recevra de la province.

Le conseil municipal débattra du budget le 25 mars.

Avec des informations de Sean Kavanaugh