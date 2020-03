Le cancer de la peau en hausse à Terre-Neuve-et-Labrador

Gerald Curnew n'avait que 20 ans lorsqu'il s'est retrouvé avec de sévères brûlures après des bains de soleil.

Une dizaine d'années plus tard, un carcinome basocellulaire lui est diagnostiqué. Gerald Curnew a traversé toute une gamme d'émotions.

Au cours des décennies suivantes, il aura trois diagnostics de mélanomes. Le dernier cas a été diagnostiqué il y a à peine deux semaines.

Les cancers sont plus fréquents dans l'est du pays qu'ailleurs au Canada. Photo : Radio-Canada

Il a un rendez-vous médical la semaine prochaine pour que toutes les racines du mélanome soient enlevées.

Gerald Curnew n'a qu'un conseil à donner au sujet des bains de soleil.

Ça n'en vaut pas la peine, ça endommage la peau , lance-t-il. Ce qui m'a surpris, c'est qu'une brûlure vieille de 20 ans puisse venir me hanter comme ça.

Des cas comme celui-ci, le dermatologue Wayne Gulliver en voit constamment.

Il a d'ailleurs mené une étude exhaustive des cas de cancers de la peau pour l'est de la province.

Les cas de mélanome sont en constante augmentation à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada

Les mélanomes diagnostiqués sont passés de 13 cas en 2007 à 170 cas en 2019.

Les cas de mélanome aujourd'hui sont en croissance. À un moment donné, ça va se stabiliser, commencer à diminuer, parce qu'on va avoir mieux protégé les enfants , explique le dermatologue.

Il croit que la sensibilisation a son rôle à jouer.

Les jeunes vont voir instaurer aussi une habitude de se protéger contre les rayons UV. On voit que la prévention n'est pas quelque chose qui se fait sur quelques années, mais sur des dizaines d'années , dit-il.

Mais le mélanome n'est pas la seule inquiétude. Pour tous cancers confondus, La Société canadienne du cancer estime que Terre-Neuve-et-Labrador aura le plus haut taux de cancers diagnostiqués en 2020.

Tout l'est du pays a eu plus de cancers dans le passé et aujourd'hui encore. Notamment à cause des habitudes de vie, le tabagisme, les habitudes au niveau de l'alcool, l'alimentation, la sédentarité. On sait que 4 cancers sur 10 sont liés au mode de vie , rapporte André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer.

Malgré la progression constante du mélanome, les cancers les plus diagnostiqués demeurent ceux du poumon, du sein, de la prostate et le cancer colorectal.

D'après un reportage de Marie-Isabelle Rochon