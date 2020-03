Volte-face du gouvernement Ford sur son aide aux centres de soutien aux victimes de viol

Jeudi, la ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine, Jill Dunlop, a annoncé à l'Assemblée législative que la province s'engageait désormais à verser 2 millions de dollars par an en plus des 14,8 millions de dollars de financement de base que les centres reçoivent chaque année.

Cet argent fait partie d'une réforme plus large visant à fournir de meilleurs services aux victimes dans tout l'Ontario , a affirmé Jill Dunlop aux journalistes de Queen's Park.

La veille, Deb Singh, présidente de la Coalition des centres anti-viol de l'Ontario, avait annoncé avoir été directement informée par le procureur général Doug Downey que le financement supplémentaire d'un million de dollars reçu l'année dernière ne serait pas renouvelé dans le prochain budget.

Un recul accompagné de peu d’explications

La ministre Jill Dunlop n'a pas répondu directement aux questions des journalistes sur la manière dont les CALACSCentres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel peuvent utiliser le financement supplémentaire ni sur les raisons pour lesquelles les centres ont appris que le financement était annulé quelques jours plus tôt.

Deb Singh, présidente de la Coalition des centres d'aide aux victimes de viol de l'Ontario avait annoncé avoir été directement informée par le Procureur général Doug Downey que le financement supplémentaire d'un million de dollars reçu l'année dernière ne serait pas renouvelé dans le prochain budget. Photo : CBC / Evan Mitsui

À l'heure actuelle, le financement des CALACSCentres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel provient d'un ensemble d'organismes gouvernementaux, selon Mme Dunlop : le ministère de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires, le Bureau de la Condition féminine et le ministère du Procureur général.

Deb Singh affirme qu'elle n'a pas encore été informée du financement supplémentaire révélé jeudi et se demande s'il a été annoncé en réaction aux nouvelles d'hier.