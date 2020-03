La FJCF lance un nouveau site web pour épauler les jeunes entrepreneurs

Le site web entièrement en français comprend entre autres, des offres d’emploi, des outils pour la recherche d’emploi, et des histoires d’entrepreneurs.

[Il indique aussi] comment rédiger un bon CV comment rédiger une lettre de motivation, quand est-ce qu’il faut envoyer sa lettre de motivation , selon la présidente de la FJCF Fédération de la jeunesse canadienne-française Sue Duguay.

On a des tests de personnalité aussi parce qu’on sait très bien que lorsque l’on tente de développer sa propre entreprise ou des idées entrepreneuriales ou même en postulant pour un emploi, il faut bien se connaître en tant qu’individu , poursuit-elle.

Dans un second temps, la plateforme offrira des ressources pour aider à la conception, la réalisation et la gestion de projets, tant personnels que professionnels.

Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française Photo : Radio-Canada

De nouvelles informations seront ajoutées au site web en fonction de la demande et des besoins des jeunes, souligne Mme Duguay.

Le but de cette plateforme c’est vraiment de maximiser les opportunités, d’ouvrir les portes à des jeunes qui peut-être ne réalisent pas que c’est possible de faire de l'entrepreneuriat en français , poursuit-elle.

Pour elle, créer une nouvelle génération d’entrepreneurs francophones en situation minoritaire aura des répercussions pour toute la société canadienne.

Normaliser le fait français

On parle d’une façon de voir des choses très différente de celle qui tend à prioriser l’entreprise en anglais, si on développe cette mentalité d'entrepreneuriat auprès francophonie dès un jeune âge on crée ce sentiment d’appartenance et d’importance de la langue et la normalisation du fait français en affaires , ajoute Sue Duguay.

L’idée de créer ce site web est venue du constat que de nombreux jeunes avaient la « fibre entrepreneuriale », mais qu’il manquait de ressources pour leur développement.

Par ailleurs, la FJCF Fédération de la jeunesse canadienne-française ne se tient pas à une définition traditionnelle de l’entrepreneuriat. Quand on décortique ce que veut dire l’entrepreneuriat, c’est l’idée d’entreprendre un projet. C’est s’investir, c’est de s’impliquer auprès d’une cause que ce soit un projet de nature plus privée, la création d’une entreprise personnelle ou que ce soit justement de prendre part active à notre communauté , indique la présidente de la FJCFFédération de la jeunesse canadienne-française .

Le nouveau site est financé grâce à l'initiative Ensemble pour le développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada.