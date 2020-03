La reconstruction du pont d’Inkerman pourrait être compromise

Bien que la présidente du comité appuie la décision du député indépendant, elle se demande ce qu’il adviendra du projet de reconstruction qu’a promis le gouvernement Higgs.

C'est sûr que nous autres pour le comité du pont ça nous amène des questionnements. Veux, veux pas, c'était notre oreille à Fredericton , s’inquiète Glenda Robichaud.

Une oreille attentive et surtout, un appui de taille, dit-elle.

Glenda Robichaud, présidente du Comité du pont d'Inkerman, le 5 mars 2020. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

«Lorsque je me suis assis, avec témoins, à Fredericton avec le ministre Holland pis le ministre Gauvin, le ministre Holland a dit clairement : "C'est grâce à ce gars-là que vous allez avoir le pont à Inkerman, parce qu'au début, on le refaisait pas'' , soutient-elle.

Mme Robichaud se demande si le départ de Robert Gauvin compromet l'engagement du gouvernement.

Est-ce que le gouvernement [...] va le pénaliser, et nous laisser tomber? J'espère que non, j'espère que le gouvernement fera jamais ça , dit Mme Robichaud.

Glenda Robichaud souhaite maintenant réunir les autres députés provinciaux de la Péninsule acadienne et le député fédéral, Serge Cormier.

Bien qu'elle ne sache plus à quelle porte frapper à Fredericton, la présidente du comité ne perd pas espoir.

On s'est fait dire dans trois ans, en 2022 on ferait la coupe du ruban. Peut-être ce sera un petit peu plus long, mais c'est pour ça que la confiance doit rester là envers notre gouvernement , indique-t-elle.

Le député Robert Gauvin avait déclaré en décembre que 200 000 $ seraient injectés dans la conception et les plans du nouveau pont.

Le Comité du pont d’Inkerman s'est quant à lui engagé à fournir 2 millions de dollars grâce à une loterie Chasse à l'as organisée en 2018.

Il n'a pas été possible de connaître, jeudi, les intentions du ministère des Transports et de l'Infrastructure en ce qui concerne la reconstruction du pont d'Inkerman.

D'après un reportage de François Vigneault