Bébé aux mains brûlés : la défense présente une contre-expertise

Jeudi, Me Pénélope Provencher a appelé le chimiste Jocelyn Gagné à la barre des témoins. Il a déclaré que l’eau du bain pourrait avoir été plus chaude que ce qu’ont observé les policiers.

La Couronne prétend que le 29 juillet 2017, l’homme a plongé les mains de l’enfant dans l’huile chaude d’une friteuse. La défense soutient plutôt que l’enfant s’est brûlé en mettant ses mains sous le jet du robinet du bain.

La température de l’eau qui coule du bain de l’appartement de 51 degrés Celsius, selon les enquêteurs qui ont effectué l’analyse.

Pour parvenir à ce résultat, ils ont utilisé un thermomètre infrarouge. Or, le chimiste Jocelyn Gagné affirme que cet outil sert à mesurer la température d’une surface comme un mur et non du liquide.

La vapeur est plus froide que l’eau et ça influence la lecture , a-t-il déclaré. Selon lui, la meilleure façon de mesurer la température de l’eau qui coule est de la laisser déborder d’un récipient dans lequel se trouve un thermomètre.

Par trois fois, Jocelyn Gagné a mené une expérience avec un thermomètre infrarouge similaire à celui utilisé par les policiers, puis il a refait le même exercice avec son thermomètre de laboratoire. Il affirme qu’à chaque fois, le résultat final était différent.

Le thermomètre de laboratoire donne une lecture de deux degrés plus chauds que la température du thermomètre infrarouge, dit-il. [Les policiers] n’ont pas utilisé la bonne méthode de travail.

Selon la défense, l’eau du bain aurait donc pu être à 53 degrés.

En contre-interrogatoire, le chimiste a admis que la marge d’erreur des deux thermomètres est la même;soit plus ou moins un degré Celsius.

De plus, on ne retrouverait aucune contre-indication dans le manuel de l’utilisateur du thermomètre infrarouge pour la mesure de la température de l’eau ou quelconque liquide.

Il n’y a pas de contre-indication à utiliser une scie mécanique pour couper une planche, mais il existe des outils beaucoup plus précis pour faire un plus beau travail , a rétorqué Jocelyn Gagné.

Une preuve insuffisante contre Éric Michaud, selon la défense

Dans sa déclaration d’ouverture au jury, l’avocate d’Éric Michaud, Me Pénélope Provencher, a mentionné que selon elle, la preuve soumise jusqu’à maintenant par la Couronne est insuffisante.

Elle a soutenu que les blessures de la fillette auraient pu avoir été provoquées par un triste accident.

Son avocate a toutefois rappelé qu’aucune trace d’huile n’avait été trouvée sur le comptoir ou le plancher et rappelle que l’analyste du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale n’a pas été en mesure de relever d’ADN de l’enfant sur et dans la friteuse.

Trop de morceaux sont manquants au casse-tête qui vous est proposé par la Couronne. Me Pénélope Provencher, avocate d’Éric Michaud

Citant au passage différents témoins entendus au cours de la semaine, elle a soutenu qu’Éric Michaud n’était manifestement pas en état d'ébriété au moment des faits allégués, qu’il était de bonne humeur et qu’il se trouvait au salon lorsque la fillette se serait mise à hurler dans la salle de bain.

Selon elle, la preuve présentée par la Couronne ne permet en rien de démontrer une intention criminelle.

La Couronne et la poursuite ont clos leurs preuves, jeudi. Les plaidoiries commenceront lundi.

Selon les informations de Jonathan Roberge