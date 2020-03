Le jeu vidéo The Last of Us en cours d’adaptation en série pour HBO

Le créateur de la minisérie Tchernobyl, Craig Mazin, et Neil Druckmann, un des concepteurs de The Last of Us, travaillent ensemble à adapter ce populaire jeu vidéo pour Playstation en série diffusée sur la chaîne américaine HBO. Si des jeux vidéo Playstation ont déjà été adaptés au cinéma, c’est la première fois qu’une adaptation télé verra le jour.

Lancé en 2013, le jeu vidéo The Last of Us se déroule dans monde post-apocalyptique dans lequel tentent de survivre Joel, incarné par la personne qui joue, et Ellie, une adolescente.

En plus d’avoir remporté de nombreux prix, The Last of Us a été vendu à plus de 20 millions d’exemplaire dans le monde.

L'adaptation en série télévisée reprendra l’intrigue du jeu écrite par Neil Druckmann. Il est possible que la série reprenne également l’histoire de The Last of Us Part II, la suite du jeu dont la sortie est prévue pour le mois de mai.

Il s’agit du premier projet télé sur lequel travaille Craig Mazin depuis Tchernobyl, la série lancée en mai dernier. Primée aux Golden Globes et aux prix Emmy, cette minisérie a remporté un succès aussi bien auprès des critiques que du public.