NORCAT profitera bientôt d'un nouveau réseau sans-fil pour favoriser l'innovation minière

Le projet, qui s’inscrit dans le programme réseau de prochaine génération du gouvernement de l’Ontario, est développé en partenariat avec Nokia et le Centre of Excellence in Next Generation Networks. Les infrastructures devraient être accessibles en mai prochain.

La demande pour un tel réseau était immense. Il y a plusieurs firmes technologiques qui attendaient qu'on ait une telle infrastructure , explique Don Duval, directeur général de NORCATCentre de développement technologique du Nord-Est .

Le directeur général de NORCAT, Don Duval, a été nommé meilleur directeur de Sudbury en 2019. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il précise que ces compagnies pourront profiter du nouveau réseau privé LTE installé par Nokia pour contrôler des véhicules électriques ou développer des senseurs portables pour détecter des gaz toxiques, par exemple.

Ça va permettre aux compagnies de démontrer comment leurs technologies peuvent révolutionner l'industrie minière Don Duval, directeur général de NORCAT

Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, qui a fait l'annonce, estime pour sa part que ce genre de partenariat jouera un rôle clé dans la mise au point de technologies qui repoussent les limites des pratiques minières traditionnelles et créent de bons emplois et de bons débouchés en Ontario .