Halte routière Le Domaine : pas avant 2023

Le 9 mai 2019, des professionnels du ministère des Transports sont sur place pour le début de l'étude géotechnique et hydrogéologique. Ils se font indiquer de quitter les lieux par des membres de la communauté algonquine. Le 15 mai 2019, la communauté de Lac Barrière adresse une lettre au ministère pour les informer que la rencontre du 8 mai 2019 ne constitue pas une consultation en bonne et due forme et demande au Ministère de suspendre les travaux.

Nous avons senti qu'ils avaient échoué à remplir leurs responsabilités de nous consulter , mentionne Charles Ratt, membre du conseil de bande de Lac Barrière.

Une autre rencontre a eu lieu le 8 août et par la suite, le MTQ attendait un retour, mais avec l’opération de la préservation du cheptel d’orignaux qui a été lancée cet automne, le MTQ, conseillé par son département d’affaires autochtones, a décidé de ne pas reprendre contact avec la communauté.

Après une suspension des discussions l'automne dernier, la communauté et le MTQ ont tenu au moins une autre rencontre au cours des dernières semaines. Un partenariat sera mis en place, assure M. Ratt, lorsque les deux parties en seront venues à une entente.

Nous croyons que s'il y a une entreprise qui doit être démarrée, elle doit être détenue par nos membres , lance Charles Ratt.

Questionné sur l'incident, le MTQ répond vouloir s'assurer de bien consulter la communauté sur ses besoins.

L'aire de service Le Domaine est située dans la réserve faunique La Vérendrye. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Nelson Laflamme, président du conseil d'administration local de la Sépaq section nord de la Réserve faunique La Vérendrye, veut que le MTQ s'entende rapidement avec la communauté de Lac Barrière. Je pense que la pression doit être mise dès cette année et ça doit être réalisé en 2021. C'est juste une question d'harmonisation avec le conseil de bande et le MTQ , dit-il.

M. Laflamme ne veut rien entendre de possibles délais de 2023 et 2024. J'ai toujours préconisé que ça débute dès cette année, au mois d'avril. Que l'on puisse être sur le terrain avec les ingénieurs et que l'on puisse préparer l'emplacement cette année et qu'en 2021, on construise la halte routière pour une livraison en 2021.

Dans le document produit par le MTQ, on peut cependant lire que suivant l’évolution du projet et les consultations en cours, les travaux sont prévus pour débuter à l’automne 2021 et se termineront au printemps 2023. L’ouverture au public est prévue pour juin 2023 .

Ça fait plus de 10 ans que je suis en place et que j'insiste auprès de nos députés du coin et du MTQ de rafraîchir la halte routière que nous avions dans le temps, parce que même dans le temps, elle n'était pas adéquate , rappelle celui qui a longtemps été impliqué dans le club motoneigiste de Val-d'Or.

La station-service demeure en place. (archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Partout en province, nous avons des haltes routières qui correspondent vraiment à nos besoins, que ce soit entre Trois-Rivières et Québec ou Québec et Saguenay, pourquoi on n'a pas ça chez nous , questionne-t-il.

Mauvaise image

À Val-d'Or, la directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès, Nancy Arpin, ne croit pas que l'absence d'une halte routière dérangera les touristes.

C'est juste que ça ne donne pas une belle image , souligne-t-elle, non sans rappeler qu'il s'agit également de la Transcanadienne et que des milliers de gens de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue empruntent cette route.

La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue rappelle de son côté la situation survenue près de Montréal, sur l'autoroute 13, alors que 300 automobilistes étaient restés coincés dans leur véhicule. Imaginez dans une région isolée dans une tempête et que l'on doit se réfugier, on fait quoi, on va où? C'est toute la notion de la sécurité qui m'inquiète, en plus de notre image qui est malmenée , lance Randa Napky.

Une cantine cet été?

La Sépaq lancera également un appel d'offres pour une cantine estivale en avril. Le porte-parole Simon Boivin mentionne toutefois que rien ne garantit que le service sera néanmoins offert.

Rappelons également que la Sépaq a détruit l'ancienne bâtisse qui était sur place. Des infiltrations d’eau étaient présentes, il y avait des préoccupations importantes quant aux risques d’incendie en lien avec le système électrique du bâtiment, la ventilation du bâtiment était déficiente et les systèmes de chauffage auraient dû être refaits.