Il existe maintenant une intelligence artificielle génératrice de mèmes

Baptisé « This Meme Does Not Exist » (ce mème n’existe pas), l’outil d’Imgflip a été construit par des réseaux antagonistes génératifs, une classe d'algorithmes d'apprentissage non supervisé qui permettent de modéliser et d’imiter n’importe quelle donnée.

Ces réseaux génératifs sont dits « antagonistes » parce qu’ils placent deux algorithmes en compétition : le premier génère du contenu, tandis que le second examine le contenu produit et évalue sa cohérence. Ils sont notamment utilisés pour les hypertrucages (deepfakes) et d’autres outils comme « This Person Does Not Exist », qui génère des visages.

Résultats mitigés

« This Meme Does Not Exist » permet de générer 48 variétés de mèmes, dont certains des plus connus comme « Distracted Boyfriend » et « Surprised Pikachu ».

Bien que le résultat ait été parfois réussi, la plupart des images générées lors de nos tests étaient incohérentes. Ce constat n’est pas tout à fait surprenant étant donné que rien ne garantit la qualité des 100 millions de mèmes analysés par l’IA d’Imgflip pour construire l’algorithme. Certains internautes apprécieront sans doute ces mauvais mèmes de manière ironique.

Il est possible de téléverser ses mèmes générés préférés dans une section dédiée à cet effet sur Imgflip. Certains d’entre eux font preuve des éclats de génie sporadiques de l’IA.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un des mèmes générés par l'IA d'Imgflip. Photo : Imgflip

Essayez l’outil en cliquant ici  (Nouvelle fenêtre) et consultez les mèmes IA coup de coeur de la communauté Imgflip en cliquant ici  (Nouvelle fenêtre) .