Pari réussi pour l’épicerie Aki zéro déchet

Pour Jennifer Grégoire, l’une des trois copropriétaires avec Myriam Grenier et Jolyane Luneau, il est indéniable que leur projet, lancé au retour de ses études à Montréal, répondait à un besoin à Val-d’Or.

Quand on est venues se réinstaller en région [Jolyane et moi], c’était un gros pas de géant en arrière d’acheter son épicerie emballée ou de sortir notre poubelle aux deux semaines parce qu’elle est pleine, raconte-t-elle. On n’était pas bien là-dedans. On n’est pas entrepreneures à la base, mais on a parti le projet pareil.

Le défi de réussir en affaires était grand, mais il n’était pas question pour la direction de faire des compromis sur les valeurs qui les habitent, comme l’explique Myriam Grenier.

On priorise beaucoup l’achat local et régional, précise-t-elle. C’est plus difficile d’aller chercher des fournisseurs, mais on a pris la décision de gagner moins d’argent. C’est une décision d’entreprise qu’on a prise, plutôt que d’aller chercher des produits en Chine, ce qui serait contre nos valeurs.

Il faut expliquer aux clients que oui, c’est plus cher, mais les produits sont fabriqués localement ou régionalement. Myriam Grenier, copropriétaire

Changer les habitudes

Même si les gens ont davantage conscience des enjeux environnementaux, il faut aussi attirer la clientèle et la convaincre des changer ses habitudes.

C’est sûr qu'aller dans une grande épicerie, tout est emballé et c’est facile, renchérit Myriam Grenier. On prend les choses et on passe à la caisse. Ici, il y a un petit pas de plus à faire. Il faut se laver les mains, peser les contenants. Il faut faire le pas écologique, mais il y en a beaucoup qui le font. On a vraiment eu une excellente année, au-delà de nos espérances et au-delà de celles de nos créanciers. Les gens avaient visiblement ce besoin-là à Val-d’Or.

Gestes au quotidien

Rencontrée lors d’une de ses visites régulières chez Aki, Annie Labbé, une cliente, ne cache pas son enthousiasme pour ce nouveau service offert à Val-d’Or, qui lance aussi un beau message à ses enfants.

Annie Labbé est une cliente régulière de l'épicerie zéro déchet. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je trouve qu’on fait trop peu de gestes pour l'environnement. Aujourd’hui, tout est suremballé. On fait attention à la maison, par nos petits gestes au quotidien. Je ne peux pas dire que je suis zéro déchet, mais je tends vers ça. Ce sont des gestes que les enfants retiennent. Des fois, je fais des mauvais achats et on en discute. Tranquillement pas vite, ça entre et ça devient acquis , explique-telle.

Les supermarchés embarquent

Les grands supermarchés posent aussi des gestes vers le zéro déchet, comme la disparition des sacs de plastique et l’offre de produits en vrac. Selon Jennifer Grégoire, cette forme de compétition demeure positive.

La question des sacs d’épicerie, c’est vraiment génial, admet-elle. On nous en a beaucoup parlé. Ici, on n’en a juste pas et les gens fonctionnent très bien. De ne pas avoir d’option, ça te fait changer tes habitudes. Tu ne les oublies plus tes sacs.

Les aliments sont vendus en vrac, dans des contenants réutilisables. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Implication sociale

Au-delà de leurs priorités d’affaires, les dirigeantes d’Aki tiennent à s’impliquer socialement, notamment par des formations sur le compostage domestique ou les couches lavables.