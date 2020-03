Coronavirus : le nettoyage s’intensifie dans certains lieux publics

Le nettoyage s’intensifie dans certains centres commerciaux et dans les transports en commun d'Ottawa et de Gatineau. Aucun cas de coronavirus n’a été recensé dans la région, mais certaines sociétés agissent de manière préventive afin de diminuer les risques de propagation du virus.

Aux Promenades Gatineau, les équipes de nettoyage mettent les bouchées doubles. Tous les points de contact sont nettoyés trois fois par jour avec un produit à base d’alcool et des lingettes désinfectantes : les poignées de porte, les salles de bain et leurs comptoirs, les bancs et les banquettes ainsi que les zones de lange , a indiqué Kathleen Michaud, directrice du marketing.

Kathleen Michaud, directrice du marketing des Promenades Gatineau, précise que des mesures de nettoyage additionnelles ont été mises en place dans le centre commercial. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, 16 pompes désinfectantes ont été installées dans les endroits les plus fréquentés du centre commercial et les employés du service à la clientèle nettoient les poussettes et les fauteuils roulants entre chaque patient. Dans l’aire de jeux pour enfants, les blocs de jeux sont nettoyés et aseptisés dans un lave-vaisselle commercial tous les soirs.

Aux Promenades Gatineau, les blocs pour enfants sont nettoyés chaque soir dans un lave-vaisselle commercial dans le cadre des mesures préventives liées au coronavirus. Photo : Radio-Canada

Le groupe immobilier Oxford, gestionnaire des Promenades Gatineau, a mis en place un protocole d’usage préventif pour ses propriétés à travers le monde, en lien avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé.

L’objectif est d’essayer de rassurer la population, de montrer que nous faisons notre part pour tenter d'éliminer les risques associés à la propagation de ce type de virus. Kathleen Michaud, directrice du marketing des Promenades Gatineau

Les autres lieux publics

OC Transpo dit effectuer le nettoyage quotidien de ses autobus à l'aide de serviettes de papier ou de lingettes antibactériennes jetables. Photo : CBC/Francis Ferland

Du côté des transports en commun, OC Transpo et Greyhound nous ont confirmé avoir intensifié la fréquence de nettoyage de leurs autobus pour diminuer les risques de propagation du virus. La Société de transport de l’Outaouais les nettoie pour sa part une fois par semaine, comme d'habitude.

La compagnie Starbucks, pour sa part, a augmenté la fréquence de nettoyage et d'aseptisation de ses magasins et elle refuse temporairement les tasses personnelles de ses clients.

La Ville de Gatineau n'a pas de mesures particulières en place pour ses installations, mais, comme beaucoup d'autres, elle affirme suivre la situation de près de concert avec les autorités de santé publique.

Les études et les informations préliminaires sur le COVID-19 tendent à démontrer que le virus peut persister sur les surfaces pendant une durée qui peut aller de quelques heures à plusieurs jours.

Le meilleur moyen de se prémunir contre le virus reste de se laver les mains régulièrement.

Avec les informations de Laurie Trudel