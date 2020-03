Décès d'une fillette de 11 ans : Saint-Flavien invitée à installer des trottoirs

La jeune fille de 11 ans a été heurtée par le rétroviseur d'un véhicule utilitaire-sport alors qu'elle se rendait à l'école de la Caravelle à pied, le 1er mars 2018.

Comme elle résidait à moins de 800 mètres de l'établissement, elle n'avait pas accès au transport scolaire.

Dans son rapport, la coroner Me Géhane Kamel suggère à la municipalité de la région de Lotbinière d'installer un trottoir sur la rue principale, comme c'était le cas jusqu'en 2002.

Or, Saint-Flavien l'avait retiré pour obtenir un accotement plus large et aménager une piste cyclable.

Mme Kamel, recommande également à la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) d'offrir le transport scolaire gratuitement aux enfants qui doivent utiliser la route principale .

L'organisme indique que la recommandation sera appliquée.