Jason Kenney veut Erin O'Toole comme chef du Parti conservateur

Jason Kenney se cherchait un cheval dans la course depuis que l’ex-chef intérimaire conservatrice Rona Ambrose s’est désistée. Il croit l'avoir trouvé en Erin O’Toole un vrai bleu qui n’abandonnera pas les principes conservateurs sous la pression des médias ou de la gauche .

Jason Kenney et Erin O’Toole ont siégé ensemble au conseil des ministres de Stephen Harper. « J'ai été impressionné par sa profonde compréhension des défis », écrit-il. Les conservateurs ont besoin d’un chef comme lui, qui « défendra les bons emplois dans notre secteur des ressources naturelles tout en protégeant l'environnement. », poursuit le premier ministre albertain.

Une question de langue et de principe

Jason Kenney ajoute qu’il est « essentiel que notre chef puisse communiquer dans les deux langues officielles du Canada. Erin peut promouvoir des valeurs et des politiques conservatrices en français au Québec et partout au Canada. » Une pointe à peine voilée au français de Peter Mackay, qui a été critiqué dès son lancement dans la course conservatrice.

Il ajoute qu’Erin O’Toole, qui représente la circonscription de Durham en Ontario, sait comment gagner des sièges dans les villes et les banlieues, « des circonscriptions que nous devons gagner afin de former un gouvernement conservateur. »

Erin O’Toole a promis, depuis quelques semaines, de rendre illégal le blocus des infrastructures essentielles, et de désigner les principaux pipelines comme projets stratégiques à l'échelle nationale, afin d’en accélérer l’approbation. Il promet également d’éliminer le financement de la CBC, tout en conservant celui de Radio-Canada.

« Nous avons besoin d'un chef compétent qui a des principes », conclut Jason Kenney

Des appuis que se faisaient attendre

C’est le candidat Peter Mackay qui pour le moment récolte le plus d’appuis publics, avec une trentaine de députés et sénateurs conservateurs, de même que les anciens premiers ministres John Ham de la Nouvelle-Écosse et Kathy Dunderdale de Terre-Neuve et Labrador.

Erin O’Toole n’avait qu’une douzaine de députés qui l’appuyait publiquement jusqu’à maintenant. Mais l’ajout de Jason Kenney à son tableau de chasse pourrait lui ouvrir les portes dans les circonscriptions de l’Ouest, là où il espère convaincre les membres conservateurs qu’il est le meilleur candidat pour remplacer Andrew Scheer.

Côté argent, Peter Mackay se vantait cette semaine d’avoir amassé un million de dollars en seulement 6 semaines, soit plus rapidement que Justin Trudeau lors de sa campagne à la direction. L’équipe financière d’Erin O’Toole affirme n’être pas loin derrière, sans toutefois offrir un chiffre à l’appui.