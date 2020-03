À l'aube de la retraite, le PDG du CISSS de la Côte-Nord défend son mandat

À l’aube de sa retraite, le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Marc Fortin, a fait le bilan de ses cinq années à la tête de l’organisme. D’entrée de jeu, le gestionnaire a évoqué les diverses difficultés que traverse son organisation.

Marc Fortin se dit très préoccupé par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Il estime avoir réussi à préserver, malgré cette difficulté, les services aux patients.

Cependant, il soutient toujours la réforme du réseau de la santé, qui a été adoptée dans la controverse peu avant son entrée en poste en 2015.

Les gestionnaires n’en voulaient pas, la population était inquiète et la plupart des employés n’en voulaient pas. Quand on n’en veut pas de quelque chose, c'est toujours plus difficile de faire atterrir une réforme , a-t-il résumé.

Critique envers les syndicats

De plus, Marc Fortin considère qu'il est difficile de composer avec les syndicats de la région. Il a notamment défendu l'attitude de son administration face aux griefs de harcèlement déposés par le SIISNEQsyndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois contre une gestionnaire en Basse-Côte-Nord.

On n’empêchera pas nos gestionnaires de faire leur travail parce qu’en fin de compte, c’est la population qui écope. Donc dans ce cas-ci, moi je trouve que c'est des tactiques d'intimidation obsolètes des années 70 , a-t-il déclaré.

Marc Fortin terminera son mandat le 31 mars.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau