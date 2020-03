Coup de pouce pour l'utilisation de la biomasse à l'Î.-P.-É.

Une entreprise agricole à l'Île-du-Prince-Édouard qui s'est dotée d'un nouveau système de chaudières de biomasse pour chauffer ses serres a reçu, jeudi, près de 800 000 $ des gouvernements fédéral et provincial afin de rembourser la plus grande partie de son investissement.

Depuis quelques mois, l'entreprise Atlantic Grown Organics utilise les déchets biologiques d'une usine locale de transformation d'oléagineux comme combustibles pour exploiter ses serres.

L'adaptation de son système de chaudières aurait déjà permis à la ferme familiale située près du village de Kensington, dans le centre de la province, de réduire sa consommation de mazout.

Nous utilisions déjà la biomasse depuis plusieurs années. Mais avec l'agrandissement de nos serres, nous avons dû utiliser du mazout également. Lorsque nous avons pris la décision d'agrandir une fois de plus nos serres, nous avons décidé qu'il était temps de mieux faire les choses , explique Marc Schurman, propriétaire d'Atlantic Grown Organics.

Notre nouveau système de chaudières importé d'Autriche est en mesure de brûler à la fois des copeaux de bois et des déchets biologiques locaux. Le processus de gazéification est tel qu'il minimise les émissions de gaz à effet de serre. Marc Schurman, propriétaire d'Atlantic Grown Organics

Atlantic Grown Organics possède l'équivalent de 1,5 hectare de terres cultivables dans des serres qui doivent être chauffées toute l'année, y compris durant l'été pour éliminer l'humidité excessive.

Marc Schurman dit que son nouveau système de chaudières de biomasse génère beaucoup d'intérêt parmi les agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard. Mais c'est un investissement important , prévient-il.

Les propriétaires d'Atlantic Grown Organics disent que leur nouveau système de chaudières de biomasse «génère beaucoup d'intérêt» parmi les agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Sans les contributions des gouvernements fédéral et provincial, Atlantic Grown Organics aurait dû débourser près de 900 000 $ pour adapter son système de chauffage. Au bout du compte, l'entreprise a eu à payer environ 85 000 $.

La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, indique que les programmes de financement de son ministère sont de plus en plus orientés vers des technologies vertes .

C'est vraiment un exemple au niveau national. C'est la première fois que cette technologie de chauffage de serres à partir de la biomasse est utilisée. Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à 89 000 $. Les projets d’énergie propre et renouvelable contribuent à la réduction de l’empreinte écologique de cette industrie vitale , affirme à son tour le ministre provincial de l’Agriculture et des Terres, Bloyce Thompson.

Tous les producteurs agricoles veulent être aussi respectueux de l'environnement que possible. Parfois, c'est difficile parce que l'argent n'est pas là , reconnaît Marc Schurman. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont suffisamment rentables pour être en mesure d'investir dans des projets comme celui-ci. J'ai de la chance. J'ai eu de l'aide [des gouvernements].