100 ans après leur victoire olympique, les Falcons de Winnipeg sont commémorés à Gimli

Une équipe de hockey winnipégoise composée presque exclusivement d’Islandais a remporté une médaille d’or à des jeux olympiques en Belgique. Avec cette histoire, il y a de quoi perdre le fil. Et pourtant, en cette année 1920, c’est bien cette équipe, les Falcons de Winnipeg, qui remporte la première médaille d’or olympique de l’histoire du hockey aux JO d’Anvers. Pour commémorer cet événement, des matchs de hockey aux couleurs des Falcons sont organisés à Gimli, au Manitoba, cette fin de semaine.

Tout commence aux alentours de 1910. Le Falcon Hockey Club naît de la fusion de deux équipes du Manitoba composées exclusivement de joueurs d’origine islandaise. S’ensuit un parcours semé d’embûches et de discrimination. Les joueurs subissent les moqueries des autres équipes et, étant issus de l’immigration, ils sont exclus des principales ligues de hockey de la région de Winnipeg.

Il leur faudra attendre près de 10 ans et la saison 1919-1920 pour intégrer pour la première fois une ligue majeure.

À partir de ce moment, tout s’enchaîne. Les Falcons réalisent un parcours exceptionnel et finissent par remporter le championnat de la ligue et se qualifier pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d’Anvers, en Belgique. Une compétition qu’ils survolent largement jusqu’à leur victoire finale, synonyme de médaille d’or.

Une victoire à travers les âges

Encore aujourd’hui, cette victoire reste ancrée dans la mémoire des habitants de Gimli, une communauté du Manitoba où vivent beaucoup de personnes d’origine islandaise.

Kim Malchuk est l’organisatrice des matchs de hockey en l’honneur des Falcons pendant le festival d’hiver de Gimli.

Maillot aux couleurs de l’équipe sur le dos, elle affirme que l’amour pour les Falcons est dans le sang des résidents de Gimli et des alentours. Cet événement, dit-elle, était un rêve pour les organisateurs et de nombreux résidents et commerces ont tenu à soutenir cette initiative.

En tout, quatre équipes vont s’affronter en portant des répliques des maillots verts et bleus des Falcons. Un des matchs sera mixte, car Kim Malchuk tenait à montrer que le sport a changé en un siècle et que les femmes sont aussi dans le hockey désormais .

Cela va nous montrer comment le hockey a évolué en 100 ans. Kim Malchuk, organisatrice des matchs de hockey en l’honneur des Falcons

Peter Holfeuer, un des organisateurs de la 9e édition du festival de Gimli, souligne la connexion entre cet événement historique et le festival . Commémorer la victoire olympique des Falcons était, pour lui, une évidence et il se dit très excité d’autant plus que des descendants des joueurs seront également présents.

Une fois que l’on apprend le contexte historique autour de ce qu’ont fait ces personnes en 1920, on se rend compte que c’est une merveilleuse histoire, pour le hockey et pour le Canada. Peter Holfeuer, co-organisateur de la 9e édition du festival de Gimli

Kim Malchuk et Peter Holfeuer avaient à coeur d'organiser quelque chose pour le 100e anniversaire de la victoire des Falcons aux Jeux olympiques. Photo : CBC / Cameron MacIntosh

Steve Perkins est le descendant d'un de ces joueurs : il est le petit-fils de Haldor « Slim » Halderson. De son grand-père, il a le souvenir d’un homme grand et musclé qui lui donnait des bonbons. Quand il a appris l’histoire et le parcours de son aïeul avec les Falcons, son grand-père était déjà mort.

Aujourd’hui, Steve Perkins regrette ne pas avoir été au courant de son vivant, mais il affirme néanmoins que cette victoire aux Jeux olympiques a laissé une marque dans l’histoire de la famille.

Dans notre famille nous nous sommes éparpillés partout, de la Californie à Vancouver en passant par Seattle et nous avons tous une copie de cette plaque lorsque son nom a été inscrit sur le temple de la renommée olympique. Steve Perkins, petit-fils de Haldor « Slim » Halderson, joueur des Falcons

Haldor « Slim » Halderson (au centre) a fait partie de l'équipe des Falcons victorieuse aux Jeux olympiques d'Anvers, en Belgique, en 1920. Photo : Fournie

Chez lui, il garde précieusement la médaille d’or olympique de son grand-père, rangée avec soin dans une petite pochette pourpre.

Steve Perkins garde précieusement la médaille olympique de son grand-père. Photo : CBC / Cameron MacIntosh

Des répliques de ces médailles seront également distribuées au festival de Gimli pour les vainqueurs, histoire de faire perdurer l’épopée de ces huit Manitobains d’origine islandaise que personne ne voyait au sommet de l’Olympe, chaussés de patins.