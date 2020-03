Violence conjugale : le défi des services en français

Jeanne, dont nous avons accepté de changer le prénom pour des raisons de sécurité, est originaire d’un pays francophone. À son arrivée sur le sol canadien, elle vit avec son mari. Peu à peu, ce dernier se montre violent. Un jour, elle décide que c’en est assez.

Elle réunit ses économies et ses affaires, prend un billet d’avion pour son fils et elle. Direction : la capitale manitobaine. C’était il y a un peu plus d’une dizaine d’années.

Aujourd’hui, non sans peine ni sans émotion, elle se souvient : C’était difficile pour moi quand je suis arrivée à l’aéroport. Je me suis rendu compte que je ne comprenais pas très bien l’anglais. La personne parlait tellement vite… Je me suis dit que j’étais dans un endroit où, peut-être, ce serait difficile d’avoir de l’aide en français…

Ce jour-là, Jeanne et son fils n’ont presque rien avec eux, si ce n’est quelques affaires et surtout, la peur au ventre. La peur d’être retrouvés. La peur de ne pas obtenir l’aide nécessaire.

Tant bien que mal, la maman réussit à se faire comprendre par un policier. Il l’oriente vers un refuge d’urgence, du côté de la rue Osborne.

Difficile de s’exprimer dans une autre langue

C’est là que Jeanne et son fils habitent dans un premier temps. Un soulagement en premier lieu. Mais très vite, la barrière de la langue s’installe.

Quand j’étais dans ce refuge et qu'on me posait des questions, je n’arrivais pas à répondre. Je n’arrivais pas à exprimer exactement ce que je ressentais. Une dame prenait des notes sur des choses qu’elle ne comprenait pas vraiment. Elle faisait un rapport avec ce qu’elle avait compris, mais ce n’était pas ce que je voulais exactement expliquer , décrit Jeanne, un frisson lui parcourant le corps.

Bien des années après, le douloureux souvenir de cette époque est toujours présent pour la Manitobaine d’adoption.

Quelques données De 1974 à 2009, il y a eu au moins 199 homicides entre conjoints au Manitoba.

Les Services aux victimes de Justice Manitoba ont aidé des victimes dans plus de 18 000 incidents liés à la violence conjugale au cours de l’exercice financier 2011-2012.

Les femmes constituent 80 % des victimes des incidents de violence dans le couple et de violence dans les fréquentations.

La majorité des Manitobaines qui s’adressent aux refuges pour les victimes des violences sont jeunes et ont des enfants. Source : Stratégie pluriannuelle du Manitoba contre la violence conjugale

Après quelque temps, Jeanne et son fils arrivent Chez Rachel, à l’époque L’Entre-temps des Franco-Manitobaines. L’établissement est une maison de seconde étape, où les femmes peuvent venir avec leurs enfants et rester au maximum un an après être passés par un refuge d'urgence.

Chez Rachel compte cinq appartement destinés à accueillir des femmes et leurs enfants victimes de violences familiales. Photo : Radio-Canada

Au cours de cette période, les résidentes suivent aussi un programme pour repartir dans la vie sur des bases solides. Ce programme comprend des cours d’anglais, de l’accompagnement sociojudiciaire et de l’aide pour trouver un appartement.

Une fois au refuge, Jeanne peut enfin souffler.

J’étais vraiment contente d’arriver ici parce que je pouvais parler à quelqu’un de ces problèmes en français. Jeanne, ancienne résidente de Chez Rachel

Le besoin de s’exprimer dans sa langue

Pour la professeure en travail social à l’Université de Saint-Boniface, Halimatou Ba, l’histoire de Jeanne est loin d’être unique. Il y a de plus en plus d’immigration [au Manitoba] et ce sont des gens qui viennent de pays francophones, qui apprennent l’anglais, mais qui aimeraient s’exprimer en français , ajoute-t-elle.

Selon Halimatou Ba, professeure à l'Unversité de Saint-Boniface et membre du conseil d'administration de Chez Rachel, le manque de ressources disponibles en français a un impact sur les victimes mais aussi sur les organismes. Photo : Radio-Canada

Sonia Grmela, directrice par intérim et conseillère Chez Rachel, partage ce point de vue. Le refuge reçoit plusieurs nouvelles arrivantes au Canada chaque année.

Selon Sonia Grmela et Halimatou Ba, ne pas avoir toute de suite accès à de l’aide en français représente un frein pour se sortir du cercle de la violence.

C’est au début que c’est difficile de sortir d’une relation pour une femme. Souvent, elle doit faire appel aux services policiers et juridiques et ça, c’est un moment où elle n’est pas nécessairement en contact avec des gens qui parlent le français. Sonia Grmela, directrice par intérim, Chez Rachel

L’organisme Pluri-elles offre aussi des services de prévention et de lutte contre la violence conjugale et familiale, mais n’offre pas aux victimes de lieu où rester.

Manque de moyens

Pour les professionnelles du secteur, les nouvelles arrivantes au Canada victimes de violence conjugale ont, souvent, encore plus besoin d’aide que les autres personnes dans leur situation.

Pour Sonia Grmela, directrice par intérim de Chez Rachel, il est parfois difficile de s'orienter vers les bons services pour les victimes de violences conjugales qui souhaitent s'exprimer en français. Photo : Radio-Canada

Elles ont besoin d’accompagnement pour tous les services : juridiques, médicaux, scolaires, bancaires… Nous devons les accompagner dans tous ces services, mais nous n’avons pas toujours le personnel disponible , regrette Sonia Grmela avant d’ajouter : On passe beaucoup de temps sur cet accompagnement, car les femmes ne peuvent pas régler tous ces problèmes si elles ne règlent pas d’abord les questions de survie.

Ces services demandés font peser une pression supplémentaire sur des organismes déjà sous pression, matériellement et financièrement.

Le refuge de deuxième étape, qui compte cinq appartements, est tout le temps plein selon la direction. L’équipe refuse quatre à cinq personnes par mois. Cela crée un manque de ressources, de financement et une surcharge de travail , continue Halimatou Ba.

Pluri-elles et Chez Rachel reçoivent des fonds du gouvernement provincial. Justice Manitoba offre différents services pour les victimes de violences.

Les services de soutien aux victimes de violence familiale possèdent plusieurs emplois désignés bilingues. La province assure que les gens qui demandent des services en français peuvent les obtenir.

La formation pour plus de bilinguisme

Halimatou Ba estime que la formation de professionnels permettra d’offrir plus de services en français. Nous formons des travailleurs sociaux qui vont devenir bilingues et qui vont servir dans la communauté. J’espère que l’aspect francophone pourra être réglé , indique la professeure à l'Université de Saint-Boniface.

Jeanne l’espère elle aussi. Même si la maman a repris sa vie en main, elle sait que pour d’autres, le chemin reste long. La première des choses, c’est de se sentir mieux dans sa langue , insiste-t-elle. Nous, ce qui nous a aidés, c’est d'avoir accès à tous ces services, en français.

Manque de ressources à la ville, manque de ressources au rural Je trouve qu’il y a un manque de services en français, surtout dans les communautés rurales francophones. C’est difficile pour les gens de trouver des ressources en français et d’avoir accès à ces informations , explique Danica Audette, chef de secteur et conseillère à Pluri-Elles. Pour cette dernière, si des services en français peuvent être améliorés à Winnipeg, ils doivent aussi l’être dans les communautés rurales francophones éloignées. L’organisme s’y rend plusieurs fois par an pour offrir des sessions d’information et de prévention sur la violence conjugale. En 2019, Pluri-elles a organisé 14 sessions d’information au rural et à Winnipeg. Mais pour Danica Audette, c'est loin d’être suffisant. Nous voyons beaucoup de gens qui ne savent pas où aller. Les logements de transition ne sont pas assez nombreux , ajoute-t-elle. C’est un constat partagé par Sonia Grmela. Selon cette dernière, Chez Rachel a accueilli de nombreuses résidentes qui provenaient de communautés rurales francophones. Il y a un vrai besoin. Nous desservons une énorme population, mais malheureusement, on ne peut pas toujours trouver le temps de les aider, car nous n’avons pas le financement pour aller les chercher en région et les aider à venir , souligne-t-elle.