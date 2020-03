La DPJ de l’Estrie mise sous tutelle après un nouveau cas de négligence

La DPJ du CIUSSS de l’Estrie-CHUS est mise sous tutelle, a annoncé le ministre de la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, jeudi.

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS est mise sous tutelle pour une durée indéterminée, a annoncé le ministre de la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, jeudi.

On a investi 65 millions $ à la DPJDirection de la protection de la jeunesse . Ça a permis l’ouverture de 52 postes en Estrie. Parmi eux, 47 ont été [comblés] et on ne voit pas de résultats , explique le ministre Carmant en entrevue avec Radio-Canada.

On croit qu’il y a un problème de gestion au niveau de la DPJDirection de la protection de la jeunesse [en Estrie]. C’est pour ça qu’on l’a mise sous tutelle. Lionel Carmant, ministre de la Santé et aux Services sociaux

La tutelle sera effective jusqu’à ce que la situation se règle , lance Lionel Carmant.

Ce dernier dit avoir appris le nouveau cas de négligence à Granby, jeudi matin. Mon cabinet n’avait pas été avisé. Je n’avais pas été avisé. Et pourtant, je suis allé à Granby en décembre , poursuit-il.

La DPJ de l’Estrie à nouveau montrée du doigt

Cette décision du ministre Carmant survient alors que la DPJ de l’Estrie était à nouveau montrée du doigt, jeudi.

Une fratrie de quatre enfants de Granby a dû vivre dans des conditions insalubres pendant cinq mois alors que la Direction de la protection de la jeunesse de l’Estrie évaluait son dossier.

Dans une décision rendue en novembre dernier par un juge de la Chambre de la jeunesse de l’Estrie, on apprend que les enfants vivaient dans un appartement insalubre et encombré.

C’est clair que ce dossier-là a été échappé [...] il n’y a pas d’explication valable dans ce dossier de ce retard-là. Ça ne peut pas être justifié. Robert Poitras, avocat mandaté pour défendre le droit des enfants

Selon les documents de la cour, les enfants ne mangeaient pas toujours à leur faim et l’école devait souvent leur fournir des repas. Les enseignants devaient parfois les laver avec des lingettes humides parce qu’ils étaient sales et sentaient l’urine ou les excréments.

Le premier signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a eu lieu en février 2019. Il aura toutefois fallu attendre en juillet pour qu’une intervenante de la DPJ prenne en charge le dossier, puis le jugement n’aura été rendu qu’en novembre, déplore l’avocat mandaté pour défendre le droit des enfants, Robert Poitras.