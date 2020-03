Courir pour lire, de retour en 2020, mais sans le marathon

Fort de l'embauche d'une directrice qui sera responsable de coordonner les activités entourant la course prisée dans les Maritimes, l'événement caritatif se refait tranquillement une santé.

L'embauche d'une directrice soulage d’ailleurs le conseil d'administration, composé de bénévoles depuis une vingtaine d'années.

Ariane Juneau-Godin se consacrera à plein temps à l'événement sportif Courir pour lire. Photo : Radio-Canada

On va pouvoir aussi développer des projets avec des partenaires qui existent déjà en alphabétisation avec le Salon du livre, avec le Festival Frye, et c'est là ou ma job va servir à développer des projets que le C. A. n'avait pas le temps de développer , dit la nouvelle directrice, Ariane Juneau-Godin.

Pas de marathon en 2020

L'absence de la distance marathon, au moins cette année, répond à l'interrogation de plusieurs qui se demandaient si la présence de deux événements de course majeurs diviserait le public.

En effet, en l'absence de Courir pour lire, la communauté de coureurs du Grand Moncton a pris les choses en main et a créé le Marathon Resurgo.

Le Marathon Resurgo est plus dirigé vers des coureurs élites, qui sont habitués de faire des marathons. Notre événement est beaucoup plus pour la communauté par la communauté. Puis on a un côté qui est de redonner à la communauté à des organismes de la région , explique Mme Juneau-Godin.

Selon les organisateurs du Marathon Resurgo, on se réjouit de voir des événements du genre dans la région qui peuvent servir l'ensemble de la communauté de coureurs de la province et des Maritimes, et non seulement le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Les organiseurs espèrent voir revenir la distance du marathon d'ici l'édition 2021.

La semaine de course se tient du 23 au 25 octobre 2020. Le programme 2020 inclut un demi-marathon, un relais de demi-marathon, un 10 km, un 5 km et course/marche familiale.

Une oeuvre caritative

Depuis l'an 2000, Courir pour lire a donné à des écoles et des bibliothèques locales plus de 720 000 $ afin de promouvoir les initiatives en alphabétisation.

D'après un reportage de Mathieu Massé