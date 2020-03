Le CISSS de la Gaspésie en mode recrutement pour 200 postes

Ce sont 200 postes qui sont toujours vacants au Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie qui lance une opération « portes ouvertes » dans les cinq MRC de la région.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux entend ainsi profiter du congé que plusieurs prennent durant la relâche scolaire pour joindre un plus vaste bassin d’employés potentiels. Les gens sont invités à visiter les établissements du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , jeudi jusqu'à 19 h, ainsi que jeudi prochain.

Ils peuvent venir porter leur CV, poser des questions, visiter les installations. On a même un petit coin pour les enfants si jamais des parents n’ont pas de service de garde , précise Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe par intérim à la présidente-directrice générale et aux relations avec les médias.

Différents postes sont offerts. La pénurie de personnel touche de nombreux postes comme ceux d'infirmières, de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes, mais aussi des métiers moins associés au secteur de la santé, comme des ébénistes, des avocats, des techniciens en loisirs, des cuisiniers.

L’organisation cherche donc à attirer autant des professionnels en quête d’un nouvel emploi que des retraités ou des étudiants. Les jeunes n’ont pas nécessairement besoin d’être aux études dans les domaines de la santé et des services sociaux.

Le CISSS organise une journée « portes ouvertes ». Photo : Radio-Canada

Selon leur disponibilité, des emplois de 6 à 12 semaines pourraient leur être offerts afin qu’ils puissent vivre une expérience de travail dans le milieu de la santé, explique Mme Beaulieu-Gendron.

Cette démarche du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux s’ajoute à d’autres déjà en cours comme la participation à différents salons de l’emploi et à sa collaboration avec Vivre en Gaspésie, mandaté pour recruter de nouveaux arrivants.

Avec les informations de Bruno Lelièvre