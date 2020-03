Les refuges d’urgence pour victimes de violence conjugale débordés en Saskatchewan

Les femmes et enfants qui fuient la violence familiale en Saskatchewan se sont vus refuser l'accès à un refuge d'urgence plus de 600 fois en un mois.

CBC a recueilli les données de 24 refuges de la Saskatchewan pour le mois de novembre 2019. Ces données indiquent plus de 600 refus d'hébergement.

La Saskatchewan a 18 refuges d'urgence qui accueillent les familles jusqu'à un maximum de 30 jours, mais les responsables de ces établissements admettent qu'ils doivent souvent garder les familles plus longtemps par manque de refuges de seconde étape.

En ce moment en Saskatchewan, on compte six refuges de seconde étape qui accueillent, dans l'un ou l'autre des 60 appartements disponibles, les victimes de violence conjugale pour un maximum de deux ans. Comme pour les refuges d'urgence, si ces logements sont pleins, les demandeurs sont mis sur une liste d’attente.

La directrice de l’Association provinciale des maisons de transition de la Saskatchewan Crystal Giesbrecht estime que de nombreuses victimes passent entre les mailles du filet à cause du manque de moyens des services sociaux.

Vous êtes prêts à partir maintenant - pas jeudi prochain, ou jeudi dans deux semaines. Crystal Giesbrecht, directrice de l’Association provinciale des maisons de transition de la Saskatchewan

Garder espoir malgré le refus

La Saskatchewan finance 16 programmes de lutte contre la violence familiale à hauteur de 1,8 million de dollars.

Chaque jour, l’unité de violence conjugale que coordonne Kelly Banga à Family Service Regina appelle tous les refuges de Regina. Son équipe cherche des disponibilités, fait des références et recoupe les noms sur les listes d’attente.

Si on vous a refusé un refuge, appelez-nous et nous essaierons de vous aider à trouver un endroit sûr. Kelly Banga, coordinatrice de l’unité de violence conjugale à Family Service Regina

Bien que les refuges soient souvent pleins, il existe d’autres solutions pour quitter une relation abusive, explique Mme Banga.

Pour Mme Giesbrecht, les communautés rurales et éloignées sont confrontées à des défis plus importants que les villes, notamment en matière de transport. Elle constate que le problème s'est aggravé depuis la fin du service d'autobus interprovincial.

Crystal Giesbrecht. Photo : Radio-Canada / CBC

Karen Sanderson, directrice du centre Piwapan Women's à La Ronge doit envoyer des femmes et des enfants aux refuges de Prince Albert ou de Melfort quand son centre de huit chambres est plein.

D’ailleurs, les capacités d’accueil des refuges dépendent aussi de la nature de leurs occupants. Une chambre dont certains lits seraient encore libres ne pourrait pas accueillir plus de personnes, si c’est une famille qui y loge.

Des besoins complexes

Les personnes qui font appel aux centres d'hébergement souffrent souvent de pauvreté, de toxicomanie ou de santé mentale. Certaines peuvent aussi avoir été victimes de traite d’êtres humains.

Pour Crystal Giesbrecht avoir plus de personnel et le former de façon accrue permettrait de répondre à ces besoins complexes,mais ces changements nécessitent plus d'argent.

Son association rapporte que le financement des refuges pour femmes n’a pas augmenté de plus de 1,5 % au cours de la dernière décennie et que cela conduit à l'épuisement professionnel du personnel.

La ministre responsable de la Condition féminine de la Saskatchewan Tina Beaudry-Mellor reconnaît que la province a besoin de plus de refuges.

Elle affirme que le gouvernement a un œil sur les endroits dans la province où le refuge le plus près est à plus de 100 kilomètres et qu'il travaille notamment à l'augmentation des ressources à Estevan.

Au cours des 13 dernières années, la province a créé huit nouvelles « chambres » de crise et deux refuges de seconde étape. Situés à La Ronge et à Melfort, ces nouveaux refuges peuvent accueillir huit familles au total.

Avec les informations de Kendall Latimer et Bonnie Allen