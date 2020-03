En conférence de presse, M. Poloz a indiqué que le choc [du virus sur la planète] provoquera de l’inquiétude chez les consommateurs; ils réduiront leurs achats importants , y compris, possiblement, un achat de propriété immobilière.

Ce n’est pas simplement une question de confiance, mais aussi de sécurité d’emploi, de sécurité financière. Je pense que la confiance va continuer de diminuer, et nous espérons que la baisse des taux d’intérêt va amoindrir cette perte de confiance et rehausser le marché immobilier , a poursuivi M. Poloz.

Si la Banque du Canada n’offre pas directement de prêts aux particuliers, son taux directeur sert d’assise aux banques, qui l’utilisent pour établir leurs propres taux d’intérêt, notamment pour des prêts hypothécaires.

La décision de la Banque du Canada d’abaisser son taux directeur suit de quelques jours une annonce similaire de la part de la Réserve fédérale américaine, l’équivalent de la Banque centrale aux États-Unis. M. Poloz a cependant précisé que s’il existait une « coordination étroite » entre les banques centrales et les autorités fiscales des divers pays du G7, celle-ci n’est pas aussi poussée que lorsqu’il a fallu répondre à la crise financière de 2008.

Certaines banques centrales ont plus de marge de manœuvre que d’autres; idem pour les autorités fiscales. Vous devez élargir la définition de coopération , a-t-il indiqué, avant de préciser que cette coopération était au niveau le plus élevé depuis le début de mon mandat , en 2013.

Toujours selon Stephen Poloz, l'économie canadienne montrait déjà des signes de faiblesse, notamment du côté des prix des commodités et du pétrole , et la Banque centrale réfléchissait à une éventuelle intervention. La multiplication des cas d'infection au coronavirus a cependant provoqué une réaction plus musclée.

Nous avons décidé, cette semaine, de ne pas simplement tâter le terrain, mais d’agir franchement. Nous croyons que nous en avons fait beaucoup pour amortir l’impact , a-t-il dit.

Si la production est affectée, si les gens ne peuvent pas aller au travail, la politique monétaire ne peut agir sur ces situations, mais nous pouvons installer un filet de sécurité sous tout cela, entre autres pour réduire les paiements hypothécaires. Quelles mesures ciblées peuvent être adoptées pour protéger les plus vulnérables? Ces mesures doivent être formulées, réfléchies, etc. Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du Canada

Et si jamais l'impact du virus est moins fort que prévu, faut-il s'attendre à ce que la Banque du Canada rehausse rapidement son taux directeur? Stephen Poloz se montre prudent : Cela dépendra des prévisions pour l’inflation, de la marche de l’économie , dit-il, avant d'ajouter que les prévisions sont non seulement effectuées trois mois à l'avance, mais que la situation est très fluide .

Les marchés toujours en baisse

Preuve indéniable de la fluidité de la situation économique, les marchés boursiers nord-américains ont de nouveau encaissé des pertes importantes jeudi, les investisseurs craignant un impact négatif du coronavirus sur l’économie et les entreprises.

À 16 h, à la fin des transactions, le Dow Jones chutait de 3,9 %, le S&P 500 cédait 3,5 % et le NASDAQ perdait 3,1 %. À Toronto, l’indice composé S&P/TSX ne s'en tirait pas mieux, abandonnant environ 3,4 %.

Les marchés européens ont aussi vécu une autre journée difficile. Le CAC 40 de Paris a chuté de 1,9 %, tandis que le Footsie britannique et le Dax allemand ont perdu environ 1,5 %.