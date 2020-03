Une université privée de Vancouver ferme temporairement à cause du coronavirus

Cet étudiant est considéré comme étant un cas présumé de coronavirus. Le deuxième étudiant mis en isolement est son colocataire.

Au centre-ville de Vancouver

Le campus, qui occupe 5 étages d'un immeuble situé dans la rue Pender Ouest, au centre-ville de Vancouver, est fermé par la direction de l'Université pour 3 jours, jusqu'au samedi 7 mars.

Un communiqué de la direction explique qu'« une désinfection complète du bâtiment va avoir lieu, incluant un nettoyage en profondeur de toutes les zones publiques, ainsi que des bureaux ».

Les étudiants de l'UCW ont trouvé les portes closes ce matin. Un message annonçant la fermeture du campus pour des raisons de nettoyage était affiché sur la porte. Photo : Maggie MacPherson/cbc

Le communiqué indique également que « les étudiants et le personnel qui pourraient avoir été en contact proche avec les deux étudiants ont été identifiés et contactés avec de l'information et des conseils ».

Jeudi matin, des étudiants qui n'étaient pas au courant de la fermeture se sont retrouvés devant des portes closes. L'une d'entre elles, Sarina, avoue être inquiète : « j'espère qu'ils vont pouvoir nettoyer le bâtiment avant que quelque chose n'arrive », dit-elle.

Tout le monde utilise l'ascenseur et touche les boutons. Sarina, étudiante à l'UCW

L'université UCW est une institution privée consacrée à l'enseignement lié au monde des affaires, qui octroie des diplômes depuis 14 ans. La majorité de ses étudiants viennent de l'étranger. En 2019, 134 étudiants venant de 40 pays y ont reçu leurs diplômes.